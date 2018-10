Neuer Ausstellungsbereich im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Roboter-Show und »Level 3 Party« –Eröffnung der neuen Ausstellungsbereiche Wenn die Roboter im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Partystimmung sind, gibt es einen besonderen Anlass. Und die Besucher sind eingeladen, mitzufeiern: Am Freitag, 26. Oktober 2018, werden um 19 Uhr die neu gestalteten Ausstellungsbereiche »Mensch, Roboter! – Leben mit Künstlicher Intelligenz und Robotik« mit einem spektakulären Programm und einer mitreißenden Party eröffnet. Künstliche Intelligenz und Robotik spielen im Alltag eine immer größere Rolle und rasante technische Entwicklungen und Erfindungen prägen das Verhältnis von Mensch und Maschine. Im Bereich »Mensch, Roboter!« können Besucher spektakuläre Roboter wie Beppo, Pepper, Aibo oder Cozmo kennenlernen. Sie erfahren, wie sich Roboter bewegen, wie sie sehen, ob sie denken und fühlen können und wie sie selbstständig lernen. Der Einlass zur Eröffnung ist ab 18.30 Uhr. »NOX the Robot« begrüßt mit Dr. Jochen Viehoff, Geschäftsführer des HNF, die Gäste. Nach einer Pepper Late Night Show gibt Dr. Doreen Hartmann, Kuratorin und Projektleiterin, eine Einführung in die neuen Ausstellungsbereiche. Moderiert wird der Abend von Frank Sitter. Nach der Eröffnung wird ein Imbiss gereicht. Ab 21 Uhr steigt die »Level 3 Party« mit Blick über die Dächer von Paderborn. In einem stilvollen Ambiente mit schicken Loungebereichen können die Partygäste erstklassige Drinks und Cocktails genießen oder zu den Sounds von DJ Markus Korte tanzen. Von 21 bis 22 Uhr ist Happy Hour. Eintritt zur Eröffnung und Party ist frei. Zur Eröffnung ist eine Anmeldung bis zum 12. Oktober unter Telefon 05251-306-927, per E-Mail an eroeffnung@hnf.de oder auf www.hnf.de/hnfKI möglich. Zur »Level 3 Party« ist keine Anmeldung erforderlich.

Roboter in Aktion – Stadt-Auftritt und Familientag mit »NOX the Robot« Am letzten Herbstferienwochenende sind die neu gestalteten Ausstellungsbereiche »Mensch, Roboter! – Leben mit Künstlicher Intelligenz und Robotik« im Heinz Nixdorf MuseumsForum zum ersten Mal zu sehen. Passend zu ihrem Titel machen spektakuläre Roboter auf die neuen Bereiche aufmerksam und laden zu einem Besuch ins HNF ein. »NOX the Robot«, ein 2,40 Meter großer Roboter, zeigt am Samstag, 27. Oktober 2018 vor dem Rathaus in der Paderborner Innenstadt drei spektakuläre Shows und steht anschließend für Fotoshootings mit den Zuschauern bereit. NOX kann um 10.30, 13 und 15.30 Uhr live in Aktion erlebt werden. Er informiert über die neuen Ausstellungsbereiche und das dazugehörige Rahmenprogramm. Der Stadt-Auftritt von NOX bietet einen Vorgeschmack auf weitere Roboter, mit denen Besucher im HNF in Interaktion treten können – etwa Beppo oder Pepper. Im Zeichen von Künstlicher Intelligenz und Robotik steht auch der Familientag am Sonntag, 28. Oktober von 10 bis 18 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Besucher sind dazu eingeladen, die neuen Bereiche der Dauerausstellung zu erkunden. Eine Rallye führt Sieben- bis zwölfjährige durch das Museum. Unter allen Teilnehmern wird in Cozmo-Roboter verlost. Dieser ist mit anderen tierischen Robotern auch im RoboZoo zu sehen, wie einem Hund, einer Katze oder einer Robbe. Mit Nintendo Labo können Besucher durch virtuelle Welten fliegen. Zudem kann ein Rennen gegen eine selbstlernende Carrera-Bahn gefahren oder ein R2-D2-Roboter gesteuert werden. Ab zwölf Jahren lädt eine Jedi Challenge mit VR-Brille und Lichtschwert zu intergalaktischen Abenteuern ein. NOX ist ebenfalls am Familientag zu sehen. Er gibt um 13.30 und 16 Uhr drei Shows. Eigene Roboter können Besucher nach vorheriger Anmeldung unter www.hnf.de in zwei Varikabi-Workshops aus einfachen Materialien bauen. Von 14 bis 17 Uhr findet der erste Hebocon-Wettkampf im HNF statt: Bei dem ursprünglich aus Japan stammenden Event schicken Teams ihre selbstgebauten, fahrbaren Roboter in den Sumo-Ring. Sie bestehen aus Alltagsgegenständen wie alten Küchengeräten oder Spielzeugen. Ziel ist es, dass sich die Roboter gegenseitig aus dem Spielfeld schubsen, ohne sich jedoch zu zerstören. Anmeldungen zum HNF-Hebocon sind auf www.hnf.de/hebocon möglich. Dort gibt es weitere Informationen zu dem Wettbewerb und seinen Regeln. Zusätzliche Informationen gibt es unter www.hnf.de/nox sowie www.hnf.de/familientag

Herbstferienprogramm im HNF – Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche Die Herbstferien stehen vor der Tür: Vom 15. bis zum 27. Oktober haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops im Heinz Nixdorf MuseumsForum teilzunehmen. Von Zeitreisen in die längst vergangene Antike bis zum Eintauchen in die Welt der modernen Robotik erwartet die Teilnehmer eine spannende und vielfältige Thematik. Das Ferienprogramm beginnt mit einem Workshop zu den Schreibtechniken der alten Römer, die Papyrus und Rohrfedern benutzten. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können am Mittwoch, 17. Oktober ausprobieren, wie das funktioniert und eine eigene Wachstafel herstellen. Eine weitere Zeitreise führt Sieben- bis Zwölfjährige am Freitag, 26. Oktober ins alte Ägypten. Sie lernen das Reich der Pharaonen und Pyramiden kennen, graben nach Schätzen im Wüstensand und schreiben mit Hieroglyphen. Ins Abenteuer Roboter können Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren am Donnerstag, 18. Oktober eintauchen. Sie konstruieren und programmieren mit Lego WeDo 2.0 Roboter wie Rennautos oder Tiere und erforschen sie. An einem eigenen Projekt tüfteln Neun- bis Dreizehnjährige am Mittwoch, 17. Oktober oder Dienstag, 23. Oktober . Beim Hack ‚n' Fun kreieren sie Codes und setzen ihre Ideen an Einplatinencomputern um. Für Jugendliche im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren findet am Donnerstag, 25. Oktober ein Roboter-Workshop statt. Mit Lego Mindstorms EV3 bauen sieRoboter mit Motoren und Sensoren. Um die Welt der Kryptologie dreht sich alles am Dienstag, 23. Oktober. Sieben- bis Zwölfjährige lernen, wie sie mithilfe von Geheimschriften und deren Schreibtechniken ihre Nachrichten verschlüsseln und fremde Codes knacken können. Detektivisches Feingefühl ist auch am Freitag, 26. Oktober bei Undercover-Ermittlungen im HNF gefragt. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren versuchen mithilfe von Spurensuchen und verdeckten Hinweisen einen Kriminalfall zu lösen. Alle Workshops beginnen um zehn Uhr. Weitere Informationen sowie Preise gibt es auf www.hnf.de . Dort ist eine Anmeldung möglich, ebenso telefonisch unter 05251-306-661. Da die Veranstaltungen erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, lohnt sich eine schnelle Anmeldung.