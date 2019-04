Mensch oder Maschine â€“ wer kommuniziert in Zukunft?

Bielefeld. „In der heutigen Zeit mit vielen Unwägbarkeiten und dem Trend zu Abschottung und Protektionismus ist gemeinsame und kooperative Kommunikation entscheidend“, mit diesen Worten begrüßte Dr. Jörg Schillinger, Sprecher des Arbeits- kreises Unternehmenskommunikation der Industrie- und Handelskammer Ost- westfalen zu Bielefeld (IHK) und Pressesprecher der Oetker Gruppe, rund 140 Gäste zum 7. ihk forum kommunikation im Dr. Wolff Institut in Bielefeld. Eingeladen hatten die IHK und der Marketing Club OWL Bielefeld. Vier Experten aus den Bereichen Journalismus, Unternehmen, Universität und Neuen Medien diskutierten zum Thema: Mensch oder Maschine – wer kommuniziert in Zukunft?

Dem hochaktuellen Thema stellte sich unter anderem ZDF-Nachrichtenmoderatorin Petra Gerster. In ihrem Vortrag „Werden wir noch richtig informiert? Von der Guten- in die Zuckerberg-Galaxis“ blickte sie auf die Entwicklung der Me- dienlandschaft und die Folgen neuer Medien wie Google, Facebook, Twitter oder Instagram für Politik und Gesellschaft. Das Handy habe ihrer Meinung nach Weltveränderungspotenzial. Gleichzeitig habe sich die Medienbranche durch neue Player wie Google verändert. „Alle wirklich wichtigen Interaktionen, die politische Führung des Staates und seine Kontrolle durch einen unabhängigen Journalismus, bleiben uns Menschen vorbehalten: Denn auch wenn Maschinen immer mehr lernen, so sollten sie doch keine selbstständigen politischen Ent- scheidungen treffen dürfen, selbst wenn sie es könnten.“

Für Dr. Claudia Mast, Professorin an der Universität Hohenheim, ist Künstliche Intelligenz lediglich für standardisierte Prozesse sinnvoll, wenn beispielsweise vorgefertigte Informationen schnell abgerufen werden müssten. „Je mehr Informationen über Medien angeboten oder gar Kommunikation über Bots automatisiert wird, desto wichtiger werden echte Face-to-Face Kommunikationskontakte. Denn die Menschen sehnen sich vor allem bei schwierigen Themen oder in unsicheren Zeiten nach verlässlichen Gesprächspartnern und glaubwürdigen Aussagen“, sagte Mast, deren Forschungsschwerpunkt unter anderem auf Unternehmenskommunikation liegt.