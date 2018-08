Meister der beiden Vorjahre trennen sich 3:3

Halle. Doppel retten wieder einen Zähler für das GERRY WEBER-Team BW Halle HalleWestfalen. Es war wie derzeit überall in Deutschland viel zu heiß und die spielerische Leistung des Vorjahresmeisters aus Ostwestfalen viel zu durchwachsen, um für einen Sieg gegen den Gladbacher HTC in Frage zu kommen. Und so ist das schlussendliche 3:3- Unentschieden das versöhnliche Resultat der Begegnung der Mannschaftsmeister der Jahre 2016 und 2017, die leider vor nur 850 Zuschauern stattfand. Obwohl das 3:3 der beiden als Meisterschaftsaspiranten gehandelten Teams letztlich keinem weiterhilft, um noch in die Phalanx des Spitzentrios einzudringen, kann das GERRY WEBER Team sich immerhin auf seinen Teamspirit verlassen. Dieser sorgte zum zweiten Mal in den Doppeln dafür, dass man nicht als Verlierer vom Platz geht. Es deutet jetzt alles darauf hin, dass der TK Grün-Weiß Mannheim spätestens am 12. August den Meisterpokal in die Höhe stemmen kann.

Den Zuschauern, die gekommen sind, bot sich das Team bis zum Schluss im Kampfmodus und spielte in den Doppeln alle Stärken aus. Und jenden, die zuhause geblieben sind, kann man es angesichts der tropischen Hitze am Südhang des Teutoburger Waldes aber nicht verübeln. Zu allem Überfluss ist natürlich die Freitagsansetzung in den nordrhein- westfälischen Schulferien ohnehin mit schwächeren Zuschauerzahlen verbunden. Halle erwischte im Spitzeneinzel, das ungewohnter Weise Daniel Munoz-de la Nava (ATP 344) an eins gegen seinen Landsmann Guillermo Garcia-Lopez (ATP 67) bestritt, den besseren Start und hätte schon beim 5:4 bei eigenem Aufschlag ausservieren können. Der über 250 Plätze besser eingestufte Garcia-Lopez breakte jedoch, um seinerseits auch bei eigenem Aufschlag die Chance auf die Satzführung zu verspielen. Letztlich holte der Haller Linkshänder dann den 1. Satz mit 7:5, um sich im zweiten Durchgang einen Dauerdurchhänger zu leisten, der auf der Anzeigetafel mit einem glatten 0.6 zu Buche schlug.

In der Zwischenzeit verlagerte sich das sehr ausgeglichene Match der Vierer auf dem IFS- Court

auch in den Entscheidungsdurchgang. Die 7:6-Führung von Aslan Karatsev (ATP 404) glich der Italiener Matteo Donati (ATP 180) in Diensten der Gladbacher mit dem gleichen Resultat zum 1:1 aus. Der Moskauer Karatsev musste sich innerhalb des zweiten Satzes nach einem 2:4-Rückstand zurückkämpfen. Mit solidem und druckvollen Grundlinienspiel gelang dies wieder, nur um nach dem Vier-Beide und Chancen für ein 5:4 bei eigenem Service wieder einem Break hinterher zulaufen. Apropos Aufschlag: Dieser war sehr schwach und machte ihm an diesem Tag alles wieder zunichte. Der Tiebreak sollte auch hier erneut entscheiden. Dieser ging recht unspektakulär mit 4:7 verloren. Und so war sein unzureichender Service auch letztlich der Grund, warum er im Entscheidungsdurchgang ziemlich früh einem Minibreak, später sogar zwei Aufschlagverlusten, hinterherlief und am Ende in eine Niederlage einwilligen musste.

Alle Hoffnungen auf den ersten Spielgewinn lagen für Halle nun auf der heutigen Nummer eins: Doch irgendwie wurde man von Anfang an im Match-Tiebreak nicht das Gefühl los, dass Daniel Munoz die meisten Körner schon verbraucht hatte und die nicht von ungefähr stammende Weltranglistenposition seines Gegners noch als zusätzliches Gewicht auf seinen Schultern wog. Denn abgesehen von seiner ungewohnt offensiven Spielweise war auch die generell bessere Spielanlage seines Kontrahenten der ausschlaggebende Grund, dass Munoz- de la Nava das Match nach zwei „Mini-Breaks“ nicht mehr umbiegen konnte und dem Weltranglisten-Siebenundsechzigsten zum Sieg gratulieren musste.