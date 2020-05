„Mein Wille für den Fall, dass ich an COVID-19 erkranke…“

Malteser erweitern Patientenverfügung für COVID-19

Erzdiözese Paderborn. Angesichts des möglichen schweren Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung haben die Malteser das Musterformular ihrer Patientenverfügung erweitert. Das zusätzliche Dokument kann kostenfrei im Internet als Vorlage heruntergeladen werden. „In der Corona-Pandemie stellen sich für viele Menschen zusätzliche Fragen, wie ihre medizinische Behandlung erfolgen soll. Die Themen ‚Verlegung in ein Krankenhaus‘, ‚intensivmedizinische Behandlung‘, ‚künstliche Beatmung‘ und ‚wiederbelebende Maßnahmen‘ rücken mit der Corona-Pandemie noch näher an jeden Einzelnen von uns heran. Mit der Ergänzung der Patientenverfügung zu unserer bestehenden Vorlage möchten wir sowohl den Patienten und Angehörigen als auch den behandelnden Ärzten Sicherheit geben“, sagt Karin Gollan, Fachbereichsleiterin Ethik der Malteser in Deutschland.