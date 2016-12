Mehrfacher Echo-Preisträger auf >so schön anders Tour 2017< auch in HalleWestfalen

HalleWestfalen. Adel Tawil konnte mit seinem letzten Album >Lieder<, das mit dreifach Platin ausgezeichnet wurde, nahtlos an seine Erfolge mit >Ich + Ich< anknüpfen. Die gleichnamige Single wurde ebenfalls mit Platin ausgezeichnet und erreichte in den Airplay-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils die Spitzenposition. Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern gehört der 38-jährige Berliner zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart und wurde mehrfach mit dem Echo ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien „Erfolgreichster Künstler Rock/Pop National“ sowie „Bester Live Act National“.

Adel Tawil gilt mit seinen musikalischen Erfolgen als einer der deutschen Ausnahmekünstler. Er hat im Laufe seiner Karriere auf unzähligen Konzerten weit über eine Million Zuschauer begeistert. Nun veröffentlicht der Sänger, Songschreiber und Produzent 2017 sein neues Album mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tournee geht und präsentiert seine brandneuen Songs auf einer zweigeteilten Tour. Der erste Teil dieser 20 Shows umfassenden Konzertreise findet im Sommer statt, der zweite folgt dann im Herbst. Einer dieser Tourorte wird auch HalleWestfalen sein, denn Adel Tawil gastiert am 17. November (Freitag) 2017, ab 19.00 Uhr im GERRY WEBER STADION.

Das Live-Konzert in HalleWestfalen im Rahmen seiner >so schön anders Tour 2017< wird zugleich der dritte Auftritt des Berliners in der ostwestfälischen Eventarena sein. Bereits am 02. Juli 2011 begeisterte Adel Tawil hier rund 7.700 Besucher als Pop-Duo >Ich + Ich< mit Gesangspartnerin Annette Humpe beim Gesangswettbewerb „Sing a Song“ der OWL-Lokalradios sowie am 13. April 2014 auf der >Lieder Tour< vor 5.700 Zuschauern.

Bildzeile: Sänger, Songschreiber und Produzent: Adel Tawil zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart und präsentiert im kommenden Jahr sein neues Album auf seiner >so schön anders Tour< auch am 17. November 2017 im GERRY WEBER STADION in HalleWestfalen. © Olaf Heine