Mehr Zeit für Verschwörungstheorien-Ausstellung

Sonderöffnungszeiten für Dalheimer Ausstellung / Zusatztermine Escape-Room

Lichtenau-Dalheim. Endspurt im Kloster Dalheim: Die Sonderausstellung „Verschwörungstheorien – früher und heute“ läuft nur noch wenige Wochen (bis 22.03.). Aufgrund des ungebrochenen Besucherinteresses verlängert das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim, deshalb ab Ende Februar die Öffnungszeiten. Auch für den Escape-Room zur Ausstellung werden so neue Termine frei.

Konkret gelten die Sonderöffnungszeiten für die letzten vier Wochenenden während der Sonderausstellung. Mit Beginn am 28. Februar ist das Museum in dem ehemaligen Kloster Dalheim dann bis 22. März jeweils Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Relevante Schau

Seit der Eröffnung im Mai vergangenen Jahres haben rund 80.000 Museumsgäste die Schau besucht. Und das Interesse ist weiterhin ungebrochen. „Diese große Resonanz zeigt, dass wir ein für die Gegenwart relevantes Thema aufgegriffen haben“, so Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky. „Mit der verlängerten Wochenend-Öffnung möchten wir weiteren Menschen die Chance geben, sich über Entstehung, Funktion und Verbreitung von Verschwörungstheorien zu informieren.“ Eine Verlängerung der Schau über den 22. März hinaus sei nicht möglich, da die Ausstellung bereits ab Mitte Mai im Luxemburger Lëtzebuerg City Museum gezeigt werde.

Weitere Wochenend-Termine für den Escape-Room

Die längeren Öffnungszeiten kommen aber nicht nur den Museumsgästen zugute. „Wochenend-Termine für den Escape-Room zur Ausstellung waren schon seit Wochen nicht mehr zu bekommen“, berichtete Grabowsky. Gemeinsam mit den Betreibern des Rätsel-Raums freut sich der Museumsdirektor nun, durch die geänderten Öffnungszeiten auch weitere Wochenend-Termine für den Escape-Room anbieten zu können.

Öffnungszeiten Wirtshaus

Den verlängerten Öffnungszeiten an den Wochenenden schließt sich auch das Dalheimer Klosterwirtshaus an.

„Verschwörungstheorien – früher und heute“

Mit der Sonderausstellung „Verschwörungstheorien – früher und heute“ geht die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur der Entstehung, Funktion, Wirkungskraft und Verbreitung von Verschwörungstheorien auf den Grund. Zwischen Fakt und Fiktion begegnen Besucherinnen auf zirka 1.200 Quadratmetern Ausstellungsfläche exklusiven Gemeinschaften, geheimem Wissen, verdeckten Machenschaften sowie Mythen und Wahrheiten aus der Welt der Verschwörungstheorien.

Eintrittspreise Sonderausstellung

Erwachsene: 9,00 Euro, ermäßigt: 4,50 Euro Kinder und Jugendliche: Eintritt frei Gruppen ab 16 P.: 7,00 Euro p.P.

Gruppenführungen ab 45,00 Euro

Buchung und Preise Escape-Room

http://www.escapedalheim.de