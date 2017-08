Paderborn. Die cum ratione gemeinnützige GmbH lädt alle Interessierten herzlich zu der Fachveranstaltung “Mehr

Wohnraum – weniger Flächenverbrauch in Paderborn” ein. Diese findet am Dienstag, dem 29. August

2017 um 17 Uhr im Stadtcampus am Königsplatz 1 in Paderborn statt. Ein Schwerpunkt wird die

Vorstellung eines Gutachtens zur Flächen- und Bevölkerungsentwicklung in Paderborn sein, welches

von einem unabhängigen Forschungsinstitut aus Dortmund erstellt wurde. Außerdem werden die

Ergebnisse einer Umfrage unter Paderborner Architekten zur ressourcenschonenden Mobilisierung

weiterer Flächen für Wohnraum präsentiert.



Im Anschluss hält der langjährige Fachamtsleiter für Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes

Hamburg-Altona, Herr Frank Conrad, einen Vortrag zum Thema „Mehr Lust auf Urbanität – Vorteile von

flächensparendem Bauen“. Nach Abschluss der Vorträge bleibt Zeit für Diskussionen. Um

Anmeldungen für die kostenfreie Veranstaltung per Mail unter

lara.schroeder@cum-ratione.org oder telefonisch unter 05251/6825-892 wird gebeten.

