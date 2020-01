Mehr Verkehrssicherheit für Detmold durch Blitzanhänger

Detmold. Ab sofort überwacht zusätzlich zur bisherigen Verkehrsüberwachung ein umgangssprachlich genannter „Blitzanhänger“ die Geschwindigkeit auf dem Detmolder Stadtgebiet. Der Anhänger ermöglicht es, den fließenden Verkehr nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht zu überwachen, in beide Fahrtrichtungen. Verdeckte Geschwindigkeitsmessungen haben ergeben, dass gerade während der Nachtzeit massive Geschwindigkeitsübertretungen zu verzeichnen sind. Der Einsatz dieser Anlage verläuft zunächst im Rahmen einer dreimonatigen Erprobung. Während dieses Zeitraumes wird entschieden, ob die Messeinrichtung in Detmold zum festen Bestandteil wird.

Mit dieser Technik kann eine noch bessere Kontrolle des fließenden Verkehrs stattfinden. Die Stadt Detmold erhofft sich damit eine bessere Akzeptanz der Geschwindigkeitsregelungen und somit eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer herzustellen.