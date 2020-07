Mehr Tickets für den Bielefelder Burgsommer

Bielefeld. Auch für bereits ausverkaufte Termine sind wieder Karten erhältlich / Sitzplatzkapazität in Absprache mit der Stadtverwaltung erhöht Ticket-Nachschub für den größtenteils schon ausverkauften Burgsommer: Veranstalter Bielefeld Marketing kann jetzt für einen Großteil der Termine an der Sparrenburg 50 zusätzliche Karten in den Verkauf geben. Die Sitzplätze auf der Wiese hinter der Festung konnten in Absprache mit der Stadt Bielefeld von höchstens 150 auf bis zu 200 erhöht werden

„Das sind großartige Neuigkeiten für uns“, sagt Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing. „Das bedeutet, dass wir auch für bereits ausverkaufte Veranstaltungen wieder neue Tickets anbieten können. Die Resonanz auf unser Burgsommer-Programm ist bisher super. Man merkt, dass die Menschen nach den langen Corona-Monaten wieder richtig Lust auf Kultur und Musik haben.“

Das kommende Burgsommer-Wochenende startet am Freitag, 17. Juli, mit einem kostenlosen Puppentheater für Kinder. Ab 16 Uhr können die Kleinen an der Burgsommer-Bühne hinter der Sparrenburg mitfiebern, wenn sich Kasper mit bösen Einbrechern anlegt. Vor dem Besuch müssen Eltern allerdings für ihre Kinder im Internet Freikarten besorgen.

Um 18.30 Uhr kommen beim Wein-Tasting einige Neuentdeckungen des Sommers auf den Tisch. Carlo‘s Weinwelt serviert die Tropfen auf dem Windmühlenrondell. Beim Anstoßen bietet sich ein herrlicher Blick auf den Johannisberg.

Blues-Konzert und Wissenschaftsshow

Am Freitag, 18. Juli, ist Blues-Sänger Bad Temper Joe auf der Burgsommer-Bühne zu Gast. Der Bielefelder schaffte es in diesem Jahr mit seinem unverwechselbaren Klang sogar im „US-Mekka“ des Blues, Memphis, in das Finale eines internationalen Wettbewerbs. Sein Konzert startet um 19.30 Uhr.

Schon lange ausverkauft war eigentlich die Wissenschaftsshow für Kinder am Samstag, 19. Juli, doch jetzt kommen auch für diesen Termin 50 neue Karten in den Vorverkauf. Ab 16 Uhr zeigen echte Forscher, wie spannend und mitreißend wissenschaftliche Experimente sein können. Das bringt sicher nicht nur die Kleinen zum Staunen und sorgt viele Aha-Momente.

Ein Bier-Tasting rundet den Burgsommer-Samstag um 18.30 Uhr ab. Die Ravensberger Brauerei serviert ihrer Spezialitäten auf dem Windmühlenrondell.

Burgsommer geht nächste Woche weiter

Auf dem Plan in der nächsten Woche stehen unter anderem Burg-Yoga (21. Juli), das „Best of FameLab Germany“ sowie Crossout-Fitness (beides am 22. Juli), der „Burgsommer Krimi-Abend“ (23. Juli) und ein Konzert mit „White Coffee“ (24. Juli). Das Burgsommer-Programm läuft noch bis zum 8. August.

Tickets sind nur online erhältlich unter: www.bielefeld.jetzt. Es gibt keine Abendkasse.