Mehr Sicherheit im Radverkehr

ORCAs trennen abbiegende Radfahrende vom KFZ-Verkehr an Neuhäuser Straße

Paderborn.An der Kreuzung Neuhäuser Straße/Fürstenweg sorgen ab sofort sogenannte ORCAs, eine Art Fahrbahntrennung, für einen besseren Schutz der vom Fürstenweg in die Neuhäuser Straße rechtsabbiegenden Radfahrenden. Die kleinen baulichen, reflektierenden Erhöhungen bilden eine für den motorisierten Verkehr merkbare Barriere und verhindern so, dass rechtsabbiegende Autos die Spur für rechtsabbiegende Radfahrende schneiden. Die Stadt erhofft sich, hiermit die Sicherheit im Kreuzungsbereich zu erhöhen.

Die ORCAs stammen aus Großbritannien und werden von der Stadt Paderborn zum ersten Mal eingesetzt. In Großbritannien hat man bereits gute Erfahrungen mit der entfernt an aus dem Meer auftauchende Orcas erinnernden, schwarz-weißen Trennhilfe gemacht. Dadurch, dass sie auf der Seite der Radfahrenden flach erhöht ist, wird die Sturzgefahr für Radfahrende, die versehentlich über die Trennung fahren, gemindert. An der Seite für den Autoverkehr ist die Trennung aber so hoch und steil, dass der Autofahrer sofort aufmerksam wird, wenn er der Spur für Radfahrende zu nahekommt. Außerdem muss der Autofahrer einen anderen Kurvenradius fahren, da er die Abbiegespur für Radfahrende nicht mehr schneiden kann, wodurch er sich verlangsamt.

Die Stadt Paderborn wird den Kreuzungsbereich in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beobachten. Sollte sich die ORCA-Lösung an dieser Stelle bewähren, ist der Einsatz auch an weiteren Kreuzungen im Stadtgebiet denkbar.