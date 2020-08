Mehr als 20.000 Besucher beim Sparkassen-Waldleuchten 2020

Bad Lippspringe . Einen neuen Rekordwert erzielte die Gartenschau Bad Lippspringe beim Sparkassen-Waldleuchten: Mehr als 20.000 Gäste besuchten die beliebte Veranstaltung, die sich längst zu einem Publikumsmagnet entwickelt hat. Im zweiten Anlauf ließ das Sparkassen-Waldleuchten 2020 vom 24. Juli bis zum 9. August die Besucherzahlen der Gartenschau in die Höhe schnellen. Im März musste die Veranstaltung auf Grund der Corona-Pandemie kurz nach ihrer Eröffnung wieder abgesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir gemeinsam mit world of lights einen neuen Termin für das Sparkassen-Waldleuchten im Jahr 2020 gefunden haben, der sich als absoluter Volltreffer erwiesen hat. Zu dem großen Erfolg hat auch beigetragen, dass sich die Besucherinnen und Besucher mit Blick auf die aktuellen Hygieneregeln sehr diszipliniert verhalten haben“, ziehen die Gartenschau-Geschäftsführer Ferdinand Hüpping und Rehana Rühmann ein sehr positives Fazit.

Seit der Premiere im Jahr 2018 ist das Sparkassen-Waldleuchten ein Besuchergarant in der Gartenschau Bad Lippspringe. Während bislang gut 15.000 Gäste die Veranstaltung verfolgten, konnte jetzt die Schallmauer von 20.000 Besuchern durchbrochen werden. Mehr als 20 beeindruckende Leuchtobjekte, eine 3D-Videoshow in der NIEWELS-Fontäne sowie rund 500 bunte Lampen verwandelten die Gartenschau in einen bunten Zauberwald.

Mit dem erstmalig ausgetragen Kürbisfestival präsentiert die Gartenschau Bad Lippspringe ab dem 11. September bereits den nächsten Höhepunkt im Veranstaltungskalender. „Wir können feststellen, dass mehrwöchige Veranstaltungen bei unseren Dauerkarten-Kunden und auch bei Tagesbesuchern sehr gut ankommen. Wir können solche Ereignisse zudem besser ankündigen und bewerben, so dass sie auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht attraktiv sind“, erläutern Hüpping und Rühmann. Weitere Details zur Premiere des Kürbisfestivals wird die Gartenschau Bad Lippspringe noch im August bekanntgeben.