Mehr als 1000 richtige Lösungen beim Gewinnspiel der pro Wirtschaft GT

Kreis Gütersloh. Neun Tage Gerry Weber Open gingen wieder schnell vorbei – auch für die pro Wirtschaft GT. Zahlreiche Besucher informierten sich über Rad- und Wandermöglichkeiten im Kreis Gütersloh. „Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl an Besuchern. Wir hatten viele Möglichkeiten, den ErfolgsKreis GT zu präsentieren und die Angebote im Kreis vorzustellen“, erklärt Carmen Müller, Referentin für Tourismus bei der pro Wirtschaft GT. Ebenfalls ein positives Fazit ziehen die Kollegen von Rietberger Gartenschaupark, die gemeinsam mit der pro Wirtschaft GT in Halle vertreten waren. Die Gewinner des Gewinnspiels, an dem die Besucher vor Ort teilnehmen konnten, stehen jetzt fest.

Den ersten Preis gewinnt Kurt Klingen aus Alpen: Eine Übernachtung im Comfortzimmer des Parkhotel Gütersloh. Der zweite, dritte und vierte Preis, ein Gutschein für eine Übernachtung im Camping Pod für 4 Personen im Gartenschaupark Rietberg geht an Marion Zimmermann aus Gelsenkirchen, Kira Specker aus Hasselbrock und Anja Grünewald aus Rheine. Einen Monat gratis das Sport-, Fitness- und Wellnessangebot von sportnavi.de nutzen dürfen Denise Beck aus Rietberg, Lena Rempel aus Harsewinkel und Elke Riemann aus Steinhagen.

Weitere Gewinner bekamen Familiendauer- oder Familientageskarten für den Gartenschaupark Rietberg oder eine Radwanderkarte „Kreis Gütersloh, Stadt Bielefeld“.

Die Besucher mussten in diesem Jahr wissen, wie viele tolle Tipps es für Familien in Rheda-Wiedenbrück in der Broschüre „Auf die Plätze, fertig, los! Familientipps für Freizeitspaß im Kreis Gütersloh“ gibt. Die Lösung: Acht. Ebenso wurde Wissen über den Gartenschaupark abgefragt: 23 Meter hoch ist der Rutschenturm im Gartenschaupark Rietberg. Mehr als 1.000 Teilnehmer hatten das gewusst.

Weitere Infos zu Rad- und Wanderwegen sowie zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bietet die Homepage www.ErfolsgsKreis-GT.de. Dort stehen auch die GPS-Tracks aller Radrouten und die Broschüren kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bild: Frank Weber informierte bei den diesjährigen Gerry Weber Open am Stand der pro Wirtschaft GT über Radfahr- und Wandermöglichkeiten im Kreis Gütersloh © pro Wirtschaft GT