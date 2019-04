Sportmedizinisches Symposium in der Benteler Arena in Paderborn

Ein Heimspiel in der Benteler – Arena für das Sportmedizinische Symposium 2019

Paderborn. Nach 12 Jahren am Flughafen-Paderborn/Lippstadt fand am 10. April das 13. Sportmedizinische Symposium erstmalig in der Benteler-Arena in Paderborn statt. Passend zum Veranstaltungsort stand Medizin im Fußball im Zentrum der Fort- und Weiterbildung für Ärzte, Physiotherapeuten, Athletiktrainer und weitere in der Sportbetreuung Aktive.