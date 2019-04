Meditative Frühwanderung in den Tag hinein

Büren. Der SGV Büren bietet in Zusammenarbeit der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land eine Meditative Frühwanderung am Samstag, 18. Mai 2019 an. Treffpunkt ist um 03:30 Uhr auf dem Burgparkplatz in Büren-Wewelsburg, Burgwall 19.

Es wird bei mäßigem Tempo entlang der Alme gewandert – begleitet von Wegmeditationen. Nach dem feierlichen Morgenlob in der Jesuitenkirche gibt es anschließend ein Frühstück. Die Wanderung ist auf 40 Personen begrenzt und kostet 18 € pro Person inkl. Frühstück, Liederheft, Kerze und Rücktransport per Bus zum Ausgangsort. SGV-Mitglieder 16 €. Anmeldung möglich bis zum 10.05.2019 bei Werner Schmidt, Tel.: 02958/404.