12.09.2020 – #ME TOO Poetry SLAM

Ja, wir slammen weiter! – KULTURZENTRUM BÜZ

Minden. Jede*r hat wieder fünf Minuten Vortragszeit für Wortkunst und Sprachakrobatik in unsren beliebten Spoken Word Events beim Kampf um den Pokal. Im Finale stimmt das Publikum über den besten Text und die überzeugendste Performance ab. Ein Abend mit Mutmach-Texten zu einem ernsten Thema, das Männer und Frauen betrifft. Genesungsgeschichten aus Hoffnungslosigkeit, über Wendepunkte und Neubeginn.

Moderation: Vanessa Block mit Slammaster Peter Küstermann. Dieser Slam findet im Kulturzentrum BÜZ statt. Wegen Beschränkung der Zuschauerplätze nur mit Voranmeldung unter Tel 0178 7617637.

„Sollte es in diesem Leben

noch mal einen Slam in Minden geben,

dann wäre ich gerne dazu bereit.

Hatte ja wegen Corona die Zeit,

meine Gedanken auf Neues zu lenken,

um mir was für den Slam auszudenken.“ (Gabi Sutter)

Samstag 12.09.20

Beginn: 20.00 Uhr; Einlass: 19.00 Uh.

Abendkasse 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro