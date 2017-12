McDonald’s Restaurant der Zukunft – Wiedereröffnung des Restaurants in Bielefeld, Im Brocke 43

Franchise-Partner Arndt Heiderich hat ein weiteres Bielefelder McDonald’s Restaurant zum Restaurant der Zukunft umgebaut. Doch dieser Umbau war etwas ganz Besonderes.

Bielefeld. Deutlicher länger als bei den bisherigen Umbauten der McDonald’s Restaurants in Bielefeld, wurde im Restaurant im Bielefelder Stadtteil Brackwede gehämmert, gebohrt und geschraubt.

„Das Restaurant in Brackwede ist etwas ganz Besonderes. Hier blieb sozusagen kein Stein auf dem Anderen. Vom Boden bis zur Decke haben wir alles angepasst. Und es hat sich gelohnt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“ so Arndt Heiderich.

Und tatsächlich, das Restaurant ist nicht wiederzuerkennen. Schon beim Betreten merkt man schnell, hier wurde investiert. Ein Fußboden in Holzoptik, moderne Möbel und stilvolle Designelemente runden das Gesamtkonzept ab. Insgesamt ist das Restaurant durch den Umbau deutlich heller geworden und wirkt durch die Reduzierung von Raumteilern deutlich luftiger.

„Aber Burger gibt’s hier schon noch?“ fragt einer der ersten Gäste sichtlich erstaunt.

„Das eingesetzte Design gibt es in Deutschland bisher nur an ganz wenigen Standorten. Ich bin sehr stolz, nun auch ein Bielefelder Restaurant in diesem Design unsere Gästen präsentieren zu dürfen.

Unsere Gäste werden sicherlich überrascht, aber auch begeistert sein.“

„Natürlich bieten wir auch in diesem Restaurant unseren Gästen alle Elemente, die unsere Vision eines McDonald’s Restaurants der Zukunft ausmachen. Angefangen von Kaffeespezialitäten in Barista Qualität, über das bequeme Bestellen an den Terminals, bis hin zu einem digitalen Spieltisch für die Kids. Der McDonald’s Tischservice und die Möglichkeit, nun auch hier die Signature Collection™ zu erhalten, runden das Restauranterlebnis ab.“ so Heiderich weiter.

Noch im Dezember wird das McDonald‘s Restaurant in Bielefeld Sennestadt umgebaut. „Bereits nächste Woche beginnt der letzte Umbau in diesem Jahr. Dann sind, außer dem Restaurant am Jahnplatz, alle Bielefelder Restaurants modernisiert.“ so Heiderich.