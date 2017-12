McDonald’s Restaurant der Zukunft in Bielefeld Sennestadt

Franchise-Partner Arndt Heiderich hat ein weiteres Bielefelder McDonald’s Restaurant zum Restaurant der Zukunft umgebaut und sein Unternehmen in den vergangenen 15 Monaten umfassend modernisiert.

Bielefeld. Am 14.12.2017 wurde das Restaurant in Bielefeld Sennestadt, Hansestraße 1e nach nur 10 Tagen Bauzeit wiedereröffnet. „In dieser kurzen Bauzeit ist hier ein Restaurant entstanden, das frisches Design und technische Neuheiten vereint. Wir sind moderner, digitaler, individueller geworden, und ich freue mich zusammen mit meinem Team, nun auch hier ein ganz besonderes Restaurant-Erlebnis bieten zu können“, erklärt Arndt Heiderich. In dem neu umgestalteten Restaurant werden 8 neue Mitarbeiter eingesetzt.

„Das Jahr 2017 ist ein Meilenstein in der Geschichte meiner Unternehmensgruppe“, so Arndt Heiderich. Seit September letzten Jahres hat er 7 seiner Restaurants umgebaut und modernisiert. „Mit unseren Restaurants der Zukunft haben wir Bielefeld und Paderborn zu den modernsten McDonald’s Städten in Deutschland gemacht“ verkündet Heiderich mit Stolz.

Auf die Frage, was das Konzept beinhaltet, erklärt Heiderich begeistert: „Im Zentrum der Veränderung steht bei uns immer der Wunsch der Gäste. Das Restaurant der Zukunft beinhaltet alles, was einen guten Service ausmacht. Anfangs fast schon als Revolution betrachtet, ist der Tischservice sicherlich eine der bemerkenswertesten Neuerungen. Die dabei eingesetzte Technologie ist für mich immer wieder beeindruckend.“ Ein weiteres Highlight der modernen Restaurants sind die digitalen Bestell-Terminals. Hier kann der Gast ganz in Ruhe seine Lieblingsprodukte auswählen und dank des neuen Küchensystems viele Produkte ganz nach seinem Geschmack anpassen. „Mc YOUR OWN“ nennt McDonald’s das Aufpimpen von Burgern. Die Produkte lassen sich dabei ganz nach dem eigenen Geschmack anpassen. Doppelt Fleisch oder Sauce, aber auch Zutaten, die sonst nicht auf dem Produkt sind, lassen sich gegen Aufpreis hinzufügen.

Ein aktueller Food-Trend wird bei der Gourmet-Linie THE SIGNATURE COLLECTION™ aufgegriffen. So wird der neue Burger „Bacon & Egg“ zusätzlich zu dem extra dicken Patty aus Rindfleisch, das zu 100% aus Deutschland kommt, mit einem frisch zubereiteten Spiegelei nach McDonald’s Art garniert. „Die Burger aus der Signature Collection werden beim Verzehr im Restaurant unboxed serviert. Das heißt, das Produkt kommt auf einem speziellen Brettchen und ohne die Pappschachtel. Dass wir damit unsere Gäste überraschen und begeistern können, sehe ich daran, dass häufig erstmal ein Foto geschossen wird, bevor es ans Essen geht. Offenbar gehen wir hier einen richtigen Weg.“, erläutert Heiderich weiter. Im neuen Konzept kann nun auch endlich einem lang ersehntem Verlangen der Gäste nachgekommen werden: „Auch dem vielfach geäußerten Wunsch unserer Gäste, zur Frühstückszeit Burger anzubieten, können wir nun gerecht werden. Es gibt zwar nicht alle Produkte, aber einige Burger können wir nun auch morgens schon anbieten“, freut sich Heiderich.

In allen Restaurants gibt es Spielelemente für Kinder. Dies kann neben digitalen Spielflächen auf Tischen auch ein ganzer Raum mit einem bespielbaren Fußboden sein – oder ein Kinderspielhaus, das zum Lesen und Spielen einlädt. Darüber hinaus stehen in einigen Restaurants Tablets zur Verfügung, die nicht nur zum surfen einladen, sondern auch Spiele enthalten. Und wer seinen Kindergeburtstag bei McDonald’s feiern möchte, dem stehen in fast allen Restaurants besondere Räume oder Tische zur Verfügung. „Als Vater weiß ich, wie wichtig Geburtstage für die Kids sind. Ein Kindergeburtstag bei uns ist für Kinder immer etwas ganz Besonderes. Es darf mit den Händen gegessen werden, und es darf ausgiebig getobt und gespielt werden. Die Eltern könnten derweil entspannt im McCafé® eine Kaffeespezialität genießen“, so Heiderich.

Auch das Thema Heißgetränke, oder genauer Kaffeespezialitäten spielt eine große Rolle im neuen Konzept. Dafür wurden extra Siebträgermaschinen sowie Hybrid-Siebträgermaschinen angeschafft. „Wir sprechen hier von McCafé® Barista-Qualität. Eine neue Ära für Kaffeeliebhaber, bei der die Zubereitung von Hand mit frisch aufgeschäumter Milch den Unterschied macht. Um auch hier den Bedürfnissen unserer Gäste bestmöglich zu entsprechen, wahlweise mit Vollmilch, laktosefreier, fettarmer Milch oder als Sojadrink“ erklärt Heiderich. McDonald’s bietet seine Kaffeespezialitäten in Barista-Qualität im McDrive auch zum Mitnehmen an. Wer in einem McCafé in Bielefeld seinen eigenen Mehrwegbecher mitbringt, erhält zudem einen attraktiven Rabatt in Höhe von 30 cent.

Das Restaurant in Sennestadt feiert im Umbaumonat auch sein 10-jähriges Bestehen. „Dank des Umbaus sieht man dem Restaurant sein junges Alter nun gar nicht mehr an. Frisch gestylt und fit für die Zukunft!“ freut sich Heiderich über sein Jubiläums-Restaurant. Bei allen Umbauten hat Heiderich auch zahlreiche energetische Sanierungsmaßnahmen und Neuerungen umgesetzt. „Zu einem zeitgemäßen und modernen Unternehmen gehört Nachhaltigkeit für mich selbstverständlich dazu.“