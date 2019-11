Maxipark – Jahreskarte 2020 für Sparfüchse

Das ganz persönliche Park – Ticket zahlt sich schnell aus! Maxipark – Fans aufgepasst! Ab sofort bietet der Maxipark seinen Jahreskartenbesitzern einen besonderen Spartarif: Die Jahreskarte gibt es bis 31.12.2019 zum Vorzugspreis und kostet bis zu 5 Euro weniger.

Mit dem persönlichen Ticket stehen die Türen des Parks an 365 Tagen weit offen! Und: Wereine Jahreskarte hat, spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit, denn bei Großveranstaltungen entfällt das Anstehen an der Kasse: Beim Frühjahrsmarkt ,Garten markt, Dschungelfest , Hüpfburgenfest und bei der Sommernacht & Feuerwerk, bei den Highland -Games, Modellschautagen, Drachentagen, am Weltkindertag und beim Herbstmarkt, Herbstleuchtenund beim Weihnachtsmarkt ist der Eintritt frei, beim Mittelalterlichen Markt zahlen Jahreskarten -Besitzer einen Sonderpreis!

Außerdem gilt auch in 2020, dass mit der Maxipark – Jahreskarte der Eintritt, allerdings nicht bei Sonderveranstaltungen, in vielen andern Parkanlagen umsonst ist. Selbstverständlich beschenkt man sich mit einer Jahreskarte des Maxiparks nicht nur selbst, sondern kann auch anderen eine große Freude bereiten. Eine Jahreskarte oder auch Geld – Gutscheine aus dem Maxipark sind als (Weihnachts -)Geschenk bestimmt willkommen! Erhältlich sind die Jahreskarten 20 20 ab sofort am Maxipark sowie bei der „Insel“ am Bahnhof Hamm.

Jahreskartenbesitzer werden gebeten, ihre bestehende Hauptkarte und alle Anschlusskarten zur Verlängerung mitzubringen. Neuanträge sind nur mit aktuellem Foto möglich. Alle weiteren wichtigen Infos und das Antragsformular gibt es unter Downloads auf der Homepage www.maximilianpark.de oder auch telefonisch unter 02381 98210 32.