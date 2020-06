ASP unterstützt Aktion des gemeinnützigen Vereins „oikos“

Paderborn. Der diesjährige Paderborner Frühjahrsputz ist wegen der Umstände der Corona-Pandemie nahezu vollständig ausgefallen. Lediglich eine gute Handvoll Aktionen konnten bis zum Lockdown Mitte März durchgeführt werden, wozu der ASP Danke sagt.

Nun hat der gemeinnützige Verein „oikos“, eine Initiative von Studierenden der Universität Paderborn, die sich für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen, eine neue Aktion gestartet, die der ASP unterstützt: Unter dem Motto „Maske, Tüte, Müllsammeln.“ wird dazu aufgerufen, von Montag, 1. Juni, bis Dienstag, 1. September, trotz Corona zur Sauberkeit in der Stadt beizutragen.

„Jedes sinnvolle Engagement für die Sauberkeit in unserer Stadt wird vom ASP unterstützt. Wenn es zurzeit keine großen Gemeinschaftsaktionen sein können, so kann doch jeder und jede Einzelne in seiner Umgebung etwas beitragen“, so der stellvertretende ASP-Leiter Dr. Dietmar Regener. Als Anreiz hat sich „oikos“ überlegt, das Ganze mit einem Gewinnspiel zu verknüpfen: Wer mit einem Foto oder Video seiner persönlichen Sammelaktion den Facebookbeitrag von „oikos“ Paderborn kommentiert, kann anschließend sogar einen nachhaltigen Preis gewinnen.

Auch bei Instagram ist die Teilnahme möglich, indem man einen Beitrag mit dem Hashtag #MaskeTüteMüllsammeln postet. Teilnahme- und Datenschutzbedingungen der Aktion finden sich in den sozialen Medien unter „oikos Paderborn“. Weitere Informationen zum ASP können auf asp-paderborn.de gefunden werden.