Marta Herford spielt ganz weit vorne mit

Herford. Das Museum Marta Herford rangiert nach dem jährlichen Ranking der weltweit größten Kunstdatenbank ArtFacts.net im ersten Drittel der 100 international wichtigsten Kunstinstitutionen.

Aufgeführt an 29. Stelle der im Februar veröffentlichten Liste reiht sich Marta als Museum für zeitgenössische Kunst, Architektur und Design direkt hinter Museumsgrößen wie MoMA, The Metropolitan Museum of Art oder der Tate Modern ein.