Marktnischen erfolgreich besetzen: Service und Beratungsqualität

Kreis Gütersloh. „Wir sind echte Problemlöser für unsere Gäste“, erklärt Karl B. Bock. Gemeinsam mit Nils Wend führt er das Unternehmen RUNA REISEN in Steinhagen, das sich auf die Vermittlung von rollstuhlgerechten Reiseangeboten spezialisiert hat. Beim Unternehmenstreffen der pro Wirtschaft GT stellten sich die Unternehmen RUNA REISEN sowie die Quermann & Kokemper Schadenmanagement GmbH vor.

Vom Transfer ab der Haustür, über medizinische Hilfsmittel und ansprechende Unterkünfte, bis hin zum ambulanten Pflegedienst am Urlaubsort oder dem rollstuhlgerechten Mietwagen organisiert RUNA REISEN nahezu jeden Wunsch. „Viele Pflegebedürftige haben einen grauen Alltag und glauben, dass ein Urlaub am Meer als Rollstuhlfahrer unmöglich ist“, so Bock. Dabei gebe es viele Möglichkeiten für barrierefreies Reisen. So findet RUNA REISEN das passende Reiseziel für jeden Reisewunsch – sei es das Ferienhaus auf Usedom für Gruppen, die Kreuzfahrt nach Norwegen, Fernreisen in die USA oder Asien oder der Safari-Urlaub in Südafrika. Das Besondere: die Unterkünfte und Angebote werden besichtigt und überprüft, ob diese wirklich rollstuhlgerecht sind. „Das ist natürlich aufwändig“, erklärt Wend. „Aber nur so können wir für unsere Kunden sicherstellen, dass es am Urlaubsziel keine bösen Überraschungen gibt. Unsere Mitarbeiter müssen sich dafür mit den Details vor Ort gut auskennen, damit sie Gäste entsprechend beraten können.“

Problemlöser ist auch die Quermann & Kokemper Schadenmanagement GmbH aus Herzebrock-Clarholz. Jan Quermann und André Kokemper kümmern sich mit ihrem Team um die fachgerechte Sanierung von Wasser-, Brand- und Schimmelschäden. „Unsere Kunden fühlen sich im Schadensfall oft allein gelassen, aber wir helfen mit einer Komplettlösung“, so Kokemper. Diese umfasst eine telefonischen Erstberatung, Vor-Ort-Besichtigungen und Leckage-Ortungen, die Trocknung und Sanierung der Schäden inklusive der Koordinierung der verschiedenen Gewerke unter Einbindung von Wunschhandwerkern sowie die Abrechnung mit Versicherungen. „Wir sind 2016 mit drei Mitarbeitern gestartet und beschäftigten derzeit zwölf Mitarbeiter“, so Kokemper. „Wir grenzen uns mit diesem Service bewusst von unseren Wettbewerbern ab: schon beim Erstkontakt beraten unsere Mitarbeiter telefonisch, was die nächsten Schritte im Schadensfalls sind. Unsere Informationswege sind sehr transparent: unsere Kunden sehen jederzeit, wie weit die Schadenregulierung fortgeschritten ist oder wann Handwerker vor Ort sein werden. Und wenn es sein muss, so streiten wir uns für unsere Kunden mit Versicherungen“, erklärt Quermann das Erfolgsrezept des Unternehmens. Diese Serviceleistung sei am Markt nahezu einmalig und würde von Kunden wie Hausverwaltungen gerne genutzt.