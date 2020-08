Markt der Ideen in Elsen

Paderborn. Am Samstag, 29. August, lädt die Stadt Paderborn im Rahmen der Erstellung des Stärkungskonzeptes für den Ortskern Elsen alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich zu beteiligen. Unter dem Titel Markt der Ideen findet von 10 bis 14 Uhr eine Ausstellung im Pfarrheim der Dionysius Gemeinde an der Von-Ketteler-Straße statt, bei der alle Bürgerinnen und Bürger ihre Hinweise und Ideen in den laufenden Entwicklungsprozess einbringen können.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes sowie des Planungsbüros Junker und Kruse informieren an diesem Tag über die Projektansätze und nehmen Ideen und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger entgegen. Die Ausstellung kann zwischen 10 und 14 Uhr besucht werden, bei großem Andrang sind Wartezeiten möglich, da die Räumlichkeiten aus Corona-Schutzgründen nur von einer begrenzten Zahl von Personen gleichzeitig betreten werden dürfen. Zusätzlich sind jeweils um 10.30 Uhr und 12 Uhr geführte Ortsrundgänge geplant. Hierfür ist eine Voranmeldung per Mail an stadtplanungsamtpaderbornde oder telefonisch beim Stadtplanungsamt unter 05251/88-11446 notwendig.

Mit dem Stärkungskonzept für den Ortskern Elsen soll dieser als Geschäftszentrum, kultureller Mittelpunkt und Begegnungsraum für die Bürger gesichert und ausgebaut werden. Dazu wurden erste Ideen und Maßnahmen für Verbesserungen erarbeitet, die beim Markt der Ideen weiter ausgearbeitet und ergänzt werden sollen.