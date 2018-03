„B to C“ Marimba- und Klavier-Konzert in Brake

Marimba- und Klavierklänge verzaubern Brake

Brake. Eine ganz besonders aparte Instrumental-Besetzung steht auf dem Programm des April-Konzertes von brake.kulturell: Marimba und Klavier. Fumito Nunoya (Marimba) und Atsuko Oba (Klavier), beide Dozenten an der Hochschule für Musik Detmold, werden eine große Bandbreite von Stücken vorführen – von „B“ach bis hin zu „C“ontemporary Musik; über Piazzolla auch Werke von Randal Thompson, Gershwin/Igor Frolov (Concert Fantasy on Themes from Porgy and Bess) und ein Concertino von Gerhard Wäschebach, eigens für das Braker Konzert geschrieben.

Die Marimba kann man sich wie ein grosses Xylophon vorstellen, mit welchem man in der Lage ist, die unterschiedlichsten Klangfarben, von klar bis warm, mit unterschiedlichen Schlägeln, Mallets genannt, zu erzeugen. Gerade die, nicht ganz alltägliche, Kombination von Marimba und Klavier erzeugt eine einzigartige Dynamik, die das Publikum in Ihren Bann zu ziehen vermag.

Weitere Informationen gibt es unter: www.fumitonunoya.com. Eine erste akustische Kostprobe liefert dieses Video.

Veranstaltungsinformationen:

So. 8. April, 17 Uhr; ev. Gemeindehaus Brake, Bielefeld-Brake, Glückstädter Str. 4

Eintritt 12 €; erm. 8 €; Karten nur an der Abendkasse