Marching-Band-Parade „Deutschland Military Tattoo“:

Halle(Westfalen). Traditionelle Dudelsack-Musik, energetischer Trommelwirbel und spektakuläre Tänze: Das „Deutschland Military Tattoo“ marschiert wieder! Die eindrucksvolle Marching-Band-Parade, die mit schottischer Marching-Kultur auf höchstem Niveau begeistert, tourt derzeit erfolgreich durch die unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und macht am 25. April (Samstag) 2020, ab 19.00 Uhr, auch Station in der Haller Eventarena.

Dann präsentiert das „Deutschland Military Tattoo“ international erfolgreiche Marching-Bands, farbenprächtige Uniformen und ausgefeilte Choreographien in der ostwestfälischen Lindenstadt. „Wir freuen uns sehr, dass dieses außergewöhnliches Show-Highlight erstmals live auch im Gerry Weber Stadion präsentiert wird“, sagt Ralf Weber (Prokurist GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT). „Die Veranstaltung ist eine großartige Ergänzung zu unserem breiten Event-Portfolio und wird unser ostwestfälisches Publikum sicherlich begeistern.“

Dem Produktions-Team des „Deutschland Military Tattoo“ ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die faszinierenden Shows auch bei jüngerem Publikum populär zu machen und hat damit einen Trend gesetzt. Die „Tattoos“ in der Veltins-Arena auf Schalke oder in der Frankfurter Festhalle begeisterten tausende Fans von Marching Bands sowie Militär- und Symphonischer Blasmusik.

„Das ,Deutschland Military Tattoo‘ ist mit seinen magischen und emotionalen Momenten ein absolutes Glanzlicht für Freunde der britischen Militärmusik, internationaler Show-Bands der Spitzenklasse sowie Pipes und Drums“, sagt Ulrich Lautenschläger, Produzent der „Royal Music Show“. Den Zuschauern verspricht er eine Show, die den Besucher „von der ersten Sekunde an fesselt und die Spannung bis zum letzten Ton hält – Gänsehaut inbegriffen!“ Neben klassischen Märschen präsentieren die Musiker in ihrem Showformat ebenso bekannte Rock-, Pop- und Schlager-Melodien. Mittendrin: Captain Bethan Waters. Die 26-Jährige leitet die „Band of the Welsh Guards“, eine von fünf Bands in der Leibgarde von Queen Elisabeth II. Mit ihrer großen Stimme sorgte Waters bereits mehrfach bei „Deutschland Tattoo“ für Aufsehen. Die musikalische Leitung in der Haller Eventarena verantwortet Major Jason Griffiths, der 2016 Musik-Chef des berühmtesten und erfolgreichsten Events seiner Art war, dem Royal Edinburgh Military Tattoo. Alljährlich wird dieses Festival für rund drei Wochen zur Pilgerstätte der Militärmusikfans aus aller Welt.

Was ist ein Tattoo? Der Begriff „Tattoo“ stammt ursprünglich aus dem Niederländischen und ging als „tap toe“ in den militärischen Sprachgebrauch ein. Zur Zeit der Landsknechte bedeutete „tap toe“ so viel wie „Zapfhahn zu!“ Es wurde nichts mehr ausgeschenkt, die Landsknechte mussten in die Quartiere zur Nachtruhe. „Tap toe“ hieß folglich im militärischen Sinn nichts anderes als „Zapfenstreich!“. In neuerer Zeit wurde daraus „Tattoo“ und dieser Begriff bezeichnet heute militär-musikalische Veranstaltungen mit Bands und marschierenden Formationen. Eintrittskarten sind zum Preis ab 49,50 Euro unter der telefonischen Hotline (05201) 81 80 erhältlich. Des Weiteren via Internet unter gerryweber-world.de sowie bei allen eventim-Vorverkaufsstellen. Das GERRY WEBER TICKET CENTER ist wie folgt zu erreichen: Weidenstraße 2 (direkt an der B68 Richtung Osnabrück/Bielefeld gelegen), 33790 HalleWestfalen.