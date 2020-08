Marcel Correia kommt von Jahn Regensburg zum SCP07

Am Dienstag reiste Correia im Trainingslager des SCP07 in Kärnten an, um seinen Vertrag zu unterschreiben und gleich in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Der Abwehrspieler spielte in seiner bisherigen Karriere für den 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und SSV Jahn Regensburg. Er bringt die Erfahrung von 19 Bundesliga-Spielen und 165 Partien in der 2. Bundesliga mit.