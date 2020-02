Manuel Weber schafft den Weltrekord

Bad Driburg. Höxteraner begeistert beim internationalen Speaker-Slam in München Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker-Slam, der am 24.01.2020 in München stattfand, hat der Höxteraner Manuel Weber (27) als Finalist einen bemerkenswerten Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand der internationale Speaker-Slam nun München statt. Mit 71 Teilnehmern aus 21 Ländern wurde ein Weltrekord aufgestellt. Das internationale Publikum war aus 21 Ländern nach München gereist, die Veranstaltung wurde weltweit über Kabelfernsehen ausgestrahlt.

Jeder der Teilnehmer half dabei, den Weltrekord für den größten Speaker-Slam weltweit zu brechen: Nie zuvor nahmen so viele Speaker an einem Rednerwettbewerb teil. Optimismusexperte Manuel Weber begeisterte die Zuschauer und Unternehmen mit seiner Rede über die Macht des positiven Denkens. „In jeder Krise steckt eine Chance. Ob in privater oder in beruflicher Sicht: Optimisten finden eine Lösung anstatt nach dem Problem zu suchen. Das ist erlernbar.“ Führte Manuel Weber aus Er appellierte an die Zuhörer im Raum und vor dem Bildschirm, sich nicht von Selbstzweifeln aufhalten zu lassen. Er zeigte Möglichkeiten und Beispiele auf, wie die Menschen mit Hilfe der richtigen positiven Einstellung ihre Träume verwirklichen können. Manuel Weber ermunterte in seiner vier minütigen Rede, die Perspektive zu wechseln und Lösungen zu finden.

„Unser Leben ist so kostbar und zu kurz um es mit negativen Gedanken, Pessmismus und Selbstzweifeln zu verschwenden.“, zitiert der Topspeaker Das Publikum spürte die Leidenschaft in den Worten des Optimismusexperten. Unter großem Applaus verließ der Höxteraner die internationale Bühne und wurde im Anschluss an den Wettbewerb von Speaker-Ikone Herrmann Scherer für seinen hervorragenden Vortrag ausgezeichnet. Der Slam und die Auszeichnung waren für Manuel Weber eine besondere Ehre da er bis dato ausschließlich Unternehmensvorträge gehalten hat. Gleich bei seinem ersten großen Fernsehauftritt ausgezeichnet zu werden ist seinen Aussagen zu folge eine große Motivation, sich auch weiterhin zu den Unternehmensvorträgen auf die Bühne zu stellen um über sein Herzthema „Optimismus in Krisen ist eine Chance“ zu sprechen.

Manuel Weber – mit 26 Master of Arts in Marketing, Vertrieb und Coaching, wohnhaft in Bad Driburg, lebt den Optimismus. War bereits Unternehmensberater und jahrelang Personaltrainer. Seit einigen Jahren lebt er aber seine Leidenschaft als Coach für den Aufbau von Selbstvertrauen. „Ja das stimmt, mein Anspruch ist: Der Mensch soll unaufhaltbar. Ohne Selbstzweifel und voller Selbstvertrauen“. In seinen Vorträgen und Coachings bringt er die Menschen dazu, über sich hinaus zu wachsen und sich persönlich weiter zu entwickeln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf seinem 90tägigen Intensivcoaching „Masterclass of Confidence“ in dem er kleine Gruppen groß macht. Sein Motto „Unser Leben ist zu kurz um unbedeutend zu sein“.