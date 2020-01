Maniyel Nergiz kommt vom SC Verl für die Analyse

Paderborn. Einen weiteren ehemaligen Spieler hat der SCP07 für seinen sportlichen Bereich gewonnen. Maniyel Nergiz, der in der Saison 2005/2006 für die U23 am Ball und zuletzt beim Regionalligisten SC Verl als Co-Trainer aktiv war, hat einen 1,5-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2021 als Co-Trainer Analyse für die Bundesliga-Mannschaft unterschrieben.

Vor dem Einstieg in die zweite Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte hatte der SCP07 sein Trainerteam bei den Profis erweitert. Mit Philipp Meier konnten die Paderborner einen jungen und dennoch sehr erfahrenen Co-Trainer für die Spielanalyse verpflichten. Aus persönlichen Gründen konnte Meier seine Tätigkeit als Co-Trainer Analyse in den letzten Wochen des Jahres 2019 allerdings nicht mehr ausüben. Aus diesem Grund hat der SCP07 die vakante Position jetzt mit Nergiz qualifiziert nachbesetzt, während Maier dem SCP07 in anderer Funktion erhalten bleibt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Maniyel für die wichtige Aufgabe der Spielanalyse gewinnen konnten. Er kennt unseren Verein nicht nur aus seiner aktiven Zeit sehr gut und besitzt eine sehr ähnliche Auffassung von Fußball, so dass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird. Ausdrücklich danken wir dem SC Verl für die gute Zusammenarbeit im Rahmen dieses Transfers“, begrüßt Geschäftsführer Sport Martin Przondziono den neuen Co-Trainer.