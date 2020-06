Malteser Jugend im digitalen Diözesanpfingstzeltlager

Trotz Corona ein wenig Zeltlager-Feeling bei den jungen Maltesern

Erzdiözese Paderborn. Eigentlich hätte dieses Jahr zu Pfingsten das traditionelle Zeltlager der Malteser Jugend in Herne stattfinden sollen. Bereits zum 42. Mal hätten sich Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Erzbistum Paderborn getroffen, um eine ereignisreiche Zeit miteinander zu erleben. Doch Corona machte auch diesen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem gab es am Pfingstsonntag für alle eine tolle Alternative. Malteser Jugendreferentin Ann-Kathrin Strehle bastelte zusammen mit ihrem Organisationteam vom Diözesanjugendführungskreis (DJKF) ein spannendes Programm zusammen.

Um 10 Uhr ging es los und alle teilnehmende Malteser Jugendgruppen trafen sich erstmalig digital zur Begrüßung. Mit dabei waren die Gruppen aus den Malteser Gliederungen Bad Laasphe, Borchen, Hövelhof, Höxter, Steinheim, Paderborn und Werl-Soest. Im Laufe des Tages gab es für die Gruppen im Stundentakt immer wieder neue Aufgaben, die an die beliebte Lagerolympiade erinnerten. Hinter den Schlagworten Lachen, Glauben, Lernen und Helfen versteckten sich Aufgaben, die jeweils der U12- und Ü12-Jugend angepasst waren. Unter #Lachen zum Beispiel sollte man sich entweder als Maskottchen Ritter Malte verkleiden oder einen möglichst hohen Turm aus Tupperdosen stapeln. Die Jüngeren waren aufgefordert eine Murmelbahn zu bauen. Die Ergebnisse stellten die Gruppen, dann per Video oder Foto im Team Chat vor.

Zum feierlichen Abschluss kamen alle nochmal zu einem Wortgottesdienst über die digitale Plattform zusammen. Der Gottesdienst wurde vorab unter Leitung von Malteser Jugendseelsorger Torsten Roland in Lippstadt aufgenommen. Alle waren sich einig: hier kam tatsächlich etwas Pfingstzeltlager-Feeling auf!

Einen Tag zuvor war die Malteser Jugend aus Paderborn auch schon gemeinsam aktiv. Sie wollten nicht ganz auf eine Aktion in der Natur verzichten und unternahmen dieses Jahr eine Wanderung von der Unterkunft nach Salzkotten. Zurück nach Paderborn ging es mit der Bahn. Dort wurden sie von Prälat Thomas Dornseifer zu einem Gottesdienst in der Gaukirche erwartet. Da nicht gesungen werden durfte, kam die Musik über die Bluetooth-Box. Der ereignisreiche Tag ging mit einem Pizzaessen zu Ende – natürlich alles unter Wahrung der geltenden Abstands- und Hygienerichtlinien. Am nächsten Tag waren alle beim digitalen Zeltlager wieder mit dabei.

