Mal etwas Neues ausprobieren?

Bielefeld. Ganz Fit im Umgang mit dem E-Bike Der Sportbund bietet vom 13. bis 15. Mai in Hachen im Sauerland eine grundlegende Einführung in die Technik und in den Umgang mit E-Bikes an. Wer schon oft darüber nachgedacht hat sich ein E- Bike zu kaufen oder im Urlaub mal auszuleihen, der findet im Sport- und Tagungszentrum in Hachen eine gute Kombination aus Schulung und Genuss. Grundsätzliche Gerätekunde und eine allgemeine technischen Einführung sowie praktische Einheiten zur Fahrsicherheit stehen vor den Ausfahrten auf dem Programm.

Über den Sportbund: Die geführten Touren mit dem E-Bike gehen in die schönen Regionen vom Arnsberger Wald und in den Naturpark Homert. Neben zwei Übernachtungen mit Halbpension stehen auch noch Hallenbad, Sauna und diverse Sportanlagen zur Verfügung. Die Stellung der E-Bikes mit niedrigem Einstieg sind natürlich inklusive. Weitere Informationen erhält man unter Tel. 0521 5251510 sowie im Internet unter www.sportbund-reisen.de

Der Sportbund veranstaltet attraktive Sportreisen, die das Besondere lieben. Von Profis organisiert und durchgängig begleitet und mit einem abwechslungsreichen Angebot. Für einen bewegten und qualifizierten Urlaub unter Gleichgesinnten.