Märchenklassiker für die ganze Familie

Das Landestheater Detmold zeigt im Theater im Park „Hans im Glück“

Bad Oeynhausen. Genau 200 Jahre hat das Grimmsche Märchen bereits auf dem Buckel und doch könnte „Hans im Glück“ nicht aktueller sein. Das Glück im Minimalismus hat in Zeiten des materiellen Überflusses Hochkonjunktur. Am 20. November um 17:00 Uhr zeigt das Landestheater Detmold im Theater im Park Hans Geschichte für Eltern und Kinder ab 5 Jahren. Nach sieben Jahren fleißigem Dienst möchte Hans endlich wieder zurück nach Hause. Zum Dank für seine Arbeit schenkt ihm sein Chef einen großen Klumpen Gold.

Der glänzt zwar hübsch in der Sonne, ist aber auf seinem Heimweg äußerst unpraktisch. So tauscht Hans das Gold zunächst gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein und das Schwein schließlich gegen eine Gans. Wer nun denkt »Was tut Hans denn da? Der hat doch eine Meise!«, liegt richtiger, als er glaubt … Das Landestheater Detmold zeigt „Hans im Glück“ in einer Inszenierung von Stefan Behrendt. Geschickt beschreibt das Familienstück nach dem Märchenklassiker der Brüder Grimm all das Glück, das man mit Gold nicht kaufen kann.

Tickets ab 14,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.