Mädchentreff startet Theaterprojekt

Theaterspielen mit Lea Sherin Kübler: ab 13. September in der Alsenstraße

Bielefeld. Der Bielefelder Mädchentreff bietet ab September ein Theaterprojekt für Mädchen und junge Frauen ab 12 Jahren an. Ziel ist es, ein eigenes Theaterstück zu entwickeln. Herzlich willkommen sind Mädchen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte.

Wer Lust auf Theaterspielen hat und gemeinsam mit einer erfahrenen Theaterpädagogin ein eigenes Theaterstück unter dem Arbeitstitel „Ab heute ist alles anders, wir legen die Regeln fest.“ entwickeln will, kann sich nach der Sommerpause, ab dem 26. August 2019, direkt beim Bielefelder Mädchentreff unter 0521 / 17 94 50 erkundigen und anmelden. Interessierte benötigen keine Vorkenntnisse, nur Lust und Interesse am Thema. Alle Teilnehmerinnen entscheiden selbst, wie sie sich einbringen möchten.

Die ersten drei Termine sind Schnuppertermine: Sie finden am Freitag 13. und 20. sowie am 27. September 2019 von 16 bis 18 Uhr in der Alsenstraße 28 statt. Im Anschluss finden regelmäßige Treffen jeweils freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. Am 25. Januar 2020 ist bereits die erste Aufführung auf großer Bühne geplant.

Das Projekt leitet die Theaterpädagogin Lea Sherin Kübler, die viel Erfahrung aus der Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen mitbringt.

www.maedchentreff-bielefeld.de