Folk, Country, Pop

Support: The 4 of Us (Nordirland)

Sonntag, 5. November 2017 19.30 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 20 Euro / 18 Euro (ermäßigt und Mitglieder)

Stemwede-Wehdem. „Madison Violet“ – das sympathische Frauenduo aus Kanada kombiniert Akustikgitarre mit Gesang und Geige und begeistert durch eine atemberaubende Mischung aus Folk, Alternativ Country und Keltic. Der wunderbar ausbalancierte Harmoniegesang und die melodischen Songs mit feinsinniger Leichtigkeit und sanfter Melancholie machen die Konzerte zu einem wahren Genuss. Am Sonntag den 5. November um 19.30 Uhr sind sie auf Einladung des JFK Stemwede im Life House in Stemwede-Wehdem zu erleben. Als Vorband treten an diesem Abend „The 4 of Us“ aus Nordirland auf. Auf der anstehenden Tour kehrt das kanadische Folk Duo Brenley MacEachern und Lisa MacIsaac zurück zu ihren Wurzeln und präsentiert seine Songs ohne Netz und doppelten Boden in der reinen Akustik – Variante. Pur, zwei Gitarren, eine Fidel und zwei hinreissende Stimmen, die mit ihren „harmony-vocals“ für Gänsehaut sorgen werden. Als Vorgruppe von „Runrig“ haben sie ihnen fast die Show gestohlen. Der Rockpalast widmete Madison Violet eine eigene Sendung und die Hörer von WDR 2 wählten die Gruppe 2009 unter die besten 200 Bands aller Zeiten. Sie wurden für den JUNO-Award (dem kanadischen Grammy) nominiert. In der kanadischen Folk- und Country-Szene sind Madison Violet bereits bestens etabliert. Mehrfach wurden sie bei den Canadian Folk Awards ausgezeichnet („Folk album of the Year“, „Best Group Recording“, „Vocal Group of the year“). Ihre Songs sind eine Melange aus Folk, Pop und Alternative Country. Der wunderbar ausbalancierte Harmoniegesang und die melodische Songs mit feinsinniger Leichtigkeit und sanfter Melancholie machen die Konzerte zu einem wahren Genuss. Den beiden Brüdern Brendan und Declan Murphy, die unter ihrem Bandnamen „The 4 of Us“ bereits Ende der 1980er erstmals durchstarteten, ist mit „Sugar Island“ ein fein gezeichnetes Album gelungen, das zwar vor dem Schrecken und der Bitterkeit des Nordirlandkonflikts von damals nicht die Augen verschließt, doch letztlich überwiegen bei den zwölf mit gelassener Leichtigkeit interpretierten Songs die heiter-melancholischen Erinnerungen an eine glückliche Kindheit.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.

​

Foto: ©Madison Violet