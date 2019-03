»Madame Piaf- Enttarnung einer Diva«

Am Freitag, den 29. März 2019 um 20 Uhr in der Kulturfabrik Vlotho

Vlotho. Die Mezzosopranistin Marie Giroux, die Pianistin Jenny Schäuffelen und die Cellistin Jule Hinrichsen nehmen das Publikum mit auf einen Exkurs durch das Leben der berühmten und gefeierten Edith Piaf. Erfrischend und originell widmen sie sich musikalisch dem von Tragödien durchzogenen Lebensweg der Künstlerin. Ihr Leben lang hat Édith Piaf die blanke Wahrheit nie gescheut. Wer selbst nie in Watte gepackt wurde, nei gt nicht zur Verklärung. Insofern nähert Marie Giroux sich in ihrem Programm „Madame Piaf“ der Diva, wie die selbst es wohl ähnlich getan hätte: schonungslos und unprätentiös – nur mit wesentlich mehr Charme und Humor, als die Piaf selbst zu versprühen ver stand.

Und es braucht kaum mehr als Giroux‘ Anmoderation, um zu erahnen, dass hier eine französische Chansonsängerin in das Leben einer anderen, noch viel berühmteren Chansonsängerin auf durchaus überraschendere Weise eintaucht, um die andere, unbekanntere Seite der Piaf zu präsentieren. „Ich habe Hängebrüste und einen kleinen, flachen Hintern“, zitiert die Giroux gleich zu Beginn die Piaf, „aber ich kriege die Männer trotzdem.“ Karten im Vorverkauf gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Diese kosten an der Abendkasse für 19, – € , im Vorverkauf für 17, – € , ermäßigte Karten an der Abendkasse kosten 1 6,00 € , ermäßigter Karten im Vorverkauf gibt es für