LWL unterstützt Freilichtbühnen mit 100.000 Euro

Bielefeld/Westfalen (lwl). Mit 100.000 Euro unterstützt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in diesem Jahr 13 westfälische Freilichtbühnen und den Verband Deutscher Freilichtbühnen – Region Nord mit Sitz in Hamm. Das hat der LWL-Kulturausschuss am Mittwoch (03.07.) in Münster beschlossen. „Damit zeigen wir uns weiterhin als verlässlicher Partner der Bühnen mit Amateurtheaterspielbetrieb und fördern damit auch das ehrenamtliche Engagement der Spielvereine, das viele Familien in der Region erreicht“, betonte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Mit seinen insgesamt 17 Amateur-Freilichtbühnen habe Westfalen-Lippe im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands eine ungewöhnliche Dichte von Theatern in der freien Natur, so Rüschoff-Parzinger weiter. Im Einzelnen fördert der LWL in diesem Jahr folgende Maßnahmen:

Freilichtbühne Bellenberg (Kreis Lippe): 3.500 Euro

Erneuerung der Bühnenbeleuchtung und der Beschallungsanlage

Freilichtbühne Billerbeck (Kreis Coesfeld): 4.000 Euro

Kulissenbau, Mikroports, Tonanlage und Werkzeuge

Freilichtbühne Bökendorf (Kreis Höxter): 4.000 Euro

Gebäudewartung, Erneuerung technischer Anlagen, Pflasterarbeiten, Entwässerungsmaßnahmen

Freilichtbühne Coesfeld: 4.500 Euro

Umstellung der Lichttechnik auf LED

Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein): 6.500 Euro

Dacherneuerung des Technikhauses, Erneuerung der Tonanlage, Teilerneuerung der Zuschauerbänke, Wegeerneuerung

Münsterländische Freilichtbühne Greven-Reckenfeld (Kreis Steinfurt): 5.000 Euro

Erneuerung der Beleuchtung

Freilichtbühne Hallenberg (Hochsauerlandkreis): 15.000 Euro

Austausch/Erneuerung von Tonanlage und Scheinwerfern

Westfälische Freilichtspiele, Waldbühne Heessen (Hamm): 15.000 Euro

Beschichtung der Böden im Zuschauerbereich und der Treppenhäuser mit rutschhemmendem Belag

Naturbühne Herdringen (Arnsberg, Hochsauerlandkreis): 3.000 Euro

Anschaffung einer mobilen Bühnenkulisse

Naturbühne Hohensyburg (Dortmund): 4.000 Euro

Erneuerung Verkaufshäuschen, Beleuchtung der Treppen im Zuschauerraum, Baumpflegemaßnahmen, Sanierung der Besuchertoiletten

Goethe-Freilichtbühne Porta-Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke): 5.000 Euro

Erneuerung und Erweiterung der Funkmikrofonanlage

Burgbühne Stromberg (Kreis Warendorf): 3.500 Euro

Austausch und Verbesserung der Funksprechanlage

Freilichtbühne Werne (Kreis Unna): 15.000 Euro

Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage

Verband Deutscher Freilichtbühnen (Hamm): 12.000 Euro

Geschäftsstelle