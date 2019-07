LWL unterstützt Erneuerung des Historischen Museums Bielefeld

Münster/Bielefeld. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unterstützt die Stadt Bielefeld mit über 50.000 Euro dabei, die 25 Jahre alte Dauerausstellung des Historischen Museums Bielefeld zu erneuern. Das hat der LWL-Kulturausschuss am Mittwoch (3.7.) in Münster beschlossen.

„Seit der Eröffnung des Museums 1994 haben sich die Ansprüche der Besucher, ihre Sehgewohnheiten und die Standards der Museumseinrichtung und die Vermittlungsformen verändert“, sagte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. „Deshalb ist es wichtig, dass das Historische Museum schrittweise seine Dauerausstellung erneuert und dabei neue Fragestellungen und Forschungsergebnisse berücksichtigt.“

Im Rahmen dieser Erneuerung, die das Historische Museum seit 2014 betreibt, will es jetzt unter dem Titel „Junges Museum“ einen bisher fehlenden Raum für Museumspädagogik und Vermittlungsarbeit einrichten. Hier sollen mit digitalen Medien ausgestattete Arbeitsplätze für junge Museumsbesucherinnen entstehen. Ausgewählte Arbeiten von Kindern und Jugendlichen, die hier entstanden sind, sollen künftig im „Jungen Museum“ gezeigt werden.

Außerdem soll eine neue Abteilung entstehen, die sich mit der Zeit von 1900 bis 1950 widmet. So ergänzt das Museum den chronologischen Gang durch die Stadtgeschichte um ein weiteres Kapitel, das sich mit dem ausgehenden Kaiserreich, dem ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik und dem beginnenden Wiederaufbau in der Nachkriegszeit beschäftigt. Der Schwerpunkt der neuen Abteilung liegt in der NS-Zeit. Sie will das Museum mit dem Schicksal einzelner Protagonisten emotional vermitteln, indem an Hörstationen Menschen aus verschiedenen Mileus ihre Lebenssituation darstellen.