LWL-Museumstour gibt Überblick über Ausstellungen und Veranstaltungen

Westfalen-Lippe . Mit einer neuen Broschüre macht der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) auf seine 18 Museen aufmerksam und gibt Ausflugstipps zu aktuellen Ausstellungen. Die „LWL-Museumstour“ ist als Broschüre in allen LWL-Museen und im Internet im PDF Format (http://www.lwl-museumstour.de) erhältlich

Im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster zum Beispiel faszinieren in einer neuen Ausstellung ab November 2019 die Werke des bedeutendsten britischen Landschaftsmalers William Turner unter dem Titel „Horror and Delight“.

Die Pest, eine der letzten größten Seuchen unserer Zeit ist Thema einer Ausstellung im LWL-Museum für Archäologie in Herne. Bereits in der Steinzeit nachgewiesen, ist sie noch heute nicht besiegt. Wie wir in vergangenen Zeiten mit der Krankheit umgingen und wie sie die Wirtschaft und die Gesellschaft veränderte, wird in der Ausstellung vermittelt.

Viele Mythen sind mit dieser Krankheit verbunden, und wer mehr über die Geheimnisse der Vergangenheit erfahren möchte, ist bei der Ausstellung über Verschwörungstheorien im LWL-Museum für Klosterkultur der Stiftung Kloster Dalheim (Kreis Paderborn) gut aufgehoben.

Spannung versprechen die Themen der Ausstellung „Alles nur geklaut“ im LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern in Dortmund – die Besucher können in die Welt von Verrat, Verschwörung und Spionage eintauchen.

Wenn es etwas gibt, das man dem Schrecken der Pest entgegensetzen kann, dann mit Sicherheit die Liebe und die Schönheit. Das LWL-Freilichtmuseum Detmold setzt mit seinem Themenjahr „Vergiss die #Liebe nicht!“ ganz auf Gefühl.

Das ambitionierte Programm des Center for Literature auf Burg Hülshoff (Kreis Coesfeld) bietet vom Droste Festival 2019 mit dem Titel „This is a woman’s world“ bis zu einer Übersetzerwerkstatt ein reichhaltiges Programm.

Nicht überschäumende Gefühle, sondern Sachlichkeit kennzeichnen den Stil des Bauhauses. Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Kunstschule Bauhaus bieten die LWL-Museen unterschiedliche Angebote.

Im Heft gibt es für Kinder ein „Bastelextra“, das sich um Codes und Geheimschriften dreht. Die LWL-Museumstour für blinde oder sehbehinderte Menschen steht auch in Kürze als „Hörtour“ zur Verfügung.

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger weist auf den freien Eintritt für Kinder und Jugendliche hin. Außerdem biete ein neuer LWL-Mobilitätsfonds die Möglichkeit für Schulen, Kindergärten und Kitas, sich die Fahrkosten zum Museum erstatten zu lassen.

„Wir können schon jetzt feststellen, dass der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche in Verbindung mit dem neuen Mobilitätsfonds mehr junge Menschen in unsere Museen zieht. Das ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Bildung und baut frühzeitig ein Verständnis für die Kultur in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen auf“, so Rüschoff-Parzinger.

Nähere Informationen zum Mobilitätsfonds: http://www.lwl-kultur.de/de/Landesmuseen/mobilitaetsfonds/