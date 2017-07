LWL-Museen planen grosse Sonderausstellungen

Die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) kündigen große Sonderausstellungen für die kommenden Jahre 2018 und 2019 an. Zu den Projekten gehören Ausstellungen aus unterschiedlichsten Bereichen wie der Malerei, Archäologie und der Industriegeschichte.

Unter anderem ist eine Ausstellung zu William Turner (1775 – 1851) im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster geplant. Ab November 2019 widmet sich die Schau „Meer, Berge, Maschinen: William Turners Suche nach dem Erhabenen“ insbesondere den Reisen des Künstlers in die Schweiz. Eine Ausstellung zu den „Irrtümern und Fälschungen der Archäologie“ wird ab 2018 das LWL-Museum für Archäologie in Herne zeigen. Sie thematisiert populäre, aber überholte Meinungen zu vergangenen Epochen, spektakuläre Betrugsfälle sowie archäologische und historische Arbeitsmethoden.

Das Ende des Steinkohlebergbaus steht im Mittelpunkt eines Verbundprojektes, das 2018 an den Standorten des LWL-Industriemuseums präsentiert wird. Die Ausstellungen in Dortmund, Bochum, Witten, Hattingen und Waltrop widmen sich der Ruhrgebietsfolklore, der Industriedenkmalpflege und den Lebenserinnerungen aus dem Bergbau.

