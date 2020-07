LWL: Leistungen im Kreis Paderborn 2019

Kreis Paderborn . Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im Jahr 2019 rund 165,7 Millionen Euro (2018: rund 158,4 Euro) im Kreis Paderborn ausgegeben. Der Kreis Paderborn als LWL-Mitglied zahlte im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von rund 76,1 Millionen Euro (2018: 76,4 Millionen Euro) an den Kommunalverband. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln. Das erklärten jetzt die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus dem Kreis Paderborn, Bernd Langer, Michael Pavlicic, Gunda Köster.

Die Corona-Krise habe der LWL bisher gut überstanden, so die Abgeordneten weiter. Nur sehr wenige Patienten oder Heimbewohnerinnen, für die der LWL sorge, seien mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. Auch die LWL-Beschäftigten seien durch Vorsichtsmaßnahmen, Home-Office und gegenseitige Hilfe in der Lage gewesen, die Dienstleistungen des Verbandes in der Region fortzusetzen.

Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil des Geldes behinderte und pflegebedürftige Menschen. Insgesamt flossen rund 83,6 Millionen Euro (2018: rund 85,2 Millionen Euro) in diese sozialen Aufgaben zum Kreis Paderborn. Menschen mit Behinderung sollen durch die finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, wie es das Bundesteilhabegesetz fordert. Seit dem 1. Januar 2020 gelten neue Regelungen, die eine individuellere Unterstützung von Menschen mit Behinderung sicherstellen sollen. Ausführliche Informationen dazu bietet der LWL im Internet (http://www.bthg2020.lwl.org) und am Telefon (0251 591 5115) an.

Zu einem selbstbestimmten Leben gehöre auch das Wohnen in den eigenen vier Wänden: Der LWL fördert daher das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben im Wohnheim. Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband deshalb 875 (2018: 866) Menschen im Kreis Paderborn dabei, alleine oder mit anderen in der eigenen Wohnung leben zu können.

2019 zahlte der LWL im Kreis Paderborn für 641 (2018: 674) Wohnheimplätze. Außerdem finanzierte er 1.411 (2018: 1.391) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung. Betriebe, die – gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl – zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten eine Ausgleichsabgabe. Aus diesen Mitteln investierte das LWL-Inklusionsamt Arbeit im vergangenen Haushaltsjahr rund 2,3 Millionen Euro (2018: 2,1 Millionen Euro), um Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu integrieren, ihren Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen oder zu erhalten.

201 (2018: 192) Kinder mit Behinderungen aus dem Kreis Paderborn besuchten 2019 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL. Rund 2,4 Millionen Euro (2018: 2,3 Millionen Euro) zahlte der Landschaftsverband dafür, dass 288 (2018: 290) behinderte Kinder zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine von 126 (2018: 125) Regel-Kindertageseinrichtungen besuchen konnten.

An Entschädigungsleistungen zahlte das LWL-Amt für Soziales Entschädigungsrecht 2019 rund 2,6 Millionen Euro (2018: 2,8 Millionen Euro). Zu den Leistungsempfängern gehörten unter anderem Kriegsopfer und Hinterbliebene.

Im Kreis Paderborn arbeiteten im vergangenen Haushaltsjahr 703 (2018: 625) Menschen im Dienste des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, unter anderem in der Klinik Paderborn, den Außenstellen der LWL-Klinik Marsberg, den LWL-Förderschulen Paderborn und Büren, dem LWL-Internat Paderborn und den LWL-Museen Stiftung Kloster Dalheim und Kaiserpfalz.