LWL-Kulturstiftung fördert Kulturprojekte im Kreis Paderborn

51.000 Euro für Festival Sommernachtslieder und Europäisches Poetry Slam-Festival

Münster/Kreis Paderborn. Zwei Kulturprojekte in Lichtenau und Paderborn können sich über die Unterstützung der LWL-Kulturstiftung freuen: Mit 26.000 Euro Förderung kann die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur (Lichtenau) das Festival Sommernachtslieder mit einem literarisch-musikalischen Abend zur jüdischen Lied- und Schlagertradition in Deutschland im Rahmen des kommenden Deutsch-Jüdischen Jahres „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ bereichern. Der Verein Vorlesebande (Paderborn) erhält für das Europäische Poetry Slam-Festival, das im Rahmen des westfalenweiten Literaturfestivals „europa:westfalen – literaturfestival [lila we:] 2021“ realisiert wird, eine Förderung in Höhe von 25.000 Euro. Insgesamt entschied das Kuratorium der Stiftung über 34 Anträge aus der Region Westfalen-Lippe, von denen 22 Projekte mit rund 1,1 Millionen Euro gefördert werden.

Vor der Kulisse des historischen Ehrenhofs im Kloster Dalheim ertönen 2021 im Rahmen des Freiluftfestivals „Sommernachtslieder“ Werke jüdischer Künstlerinnen und Künstler. Damit würdigen die Veranstalter die bedeutende jüdische Lied- und Schlagertradition in Deutschland, die insbesondere in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die populäre Musik im deutschsprachigen Raum prägte. „Musik berührt und verbindet viele. Die Geschichte deutschsprachiger Musik erlebte durch jüdische Einflüsse und Prägungen einen Hype, der unzählige Evergreens hervorbrachte“, so Michael Pavlicic vom Kuratorium der LWL-Kulturstiftung. Ein Ensemble der Musikhochschule Detmold präsentiert am Abend bekannte Versionen und Neuinterpretationen jüdischer Lieder begleitet durch literarische Inszenierungen. Dieses Programm wird gefördert im Rahmen des Förderschwerpunktes der LWL-Kulturstiftung „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“.

Bundesweit wird das kommende Jahr zum Deutsch-Jüdischen Jahr ausgerufen, das unter dem Titel „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ ein vielfältiges Programm aus Kultur und Gesellschaft zur Geschichte und zum heutigen Leben von Jüdinnen und Juden in der Republik gebündelt präsentiert. Initiator des Projektes ist der in Köln ansässige Verein „321 – 2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Als dessen Partner tragen die LWL-Kulturstiftung und der Landschaftsverband Rheinland dieses Themenjahr gemeinsam in die Regionen Westfalen-Lippe und Rheinland.

In Paderborn widmet sich der Verein Vorlesebande der Gattung Poetry Slam und erarbeitet dafür ein mehrtägiges Festival. In Workshops mit Schulen und der Poetry Slam-Szene der Region geben europäische Poetinnen und Poeten tagsüber ihr Können an die Teilnehmenden weiter. In Bochum, Münster und Paderborn münden die Workshop-Tage abends in einem multilingualen Poetry Slam für alle Interessierten. Das Europäische Poetry Slam-Festival ist Programmteil von „europa:westfalen – literaturfestival [lila we:] 2021“, das vom Netzwerk literaturland westfalen (lila we) im Frühjahr 2021 westfalenweit initiiert wird. Das Netzwerkprojekt lila we wurde 2011 mit der Idee gegründet, die für Literatur stehenden Einrichtungen der Region zu bündeln und als Netzwerk stärker in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dies wurde von der LWL-Kulturstiftung von Beginn an beratend und fördernd begleitet.

Informationen zur LWL-Kulturstiftung sind im Internet unter http://www.lwl-kulturstiftung.de abrufbar.

Die nächste Antragsfrist ist der 31. August 2020.