Luxemburgs Premierminister zu Gast bei Bertelsmann

Gütersloh. Der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel, war Mittwochvormittag zu Gast im Corporate Center von Bertelsmann. Er war der Einladung von Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Bertelsmann Stiftung und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH, und Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, nach Gütersloh gefolgt.

Premierminister Bettel war am Morgen mit einer kleinen Delegation aus dem Großherzogtum angereist und ließ sich während seines rund vierstündigen Aufenthalts unter anderem über die Bertelsmann-Digitalstrategie durch Bertelsmann CEO Thomas Rabe informieren. Im Mittelpunkt weiterer Gespräche standen die Themen Datenschutz sowie Chancen und Risiken der Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz. Den Abschluss des Besuchs bildete ein gemeinsames Mittagessen.

Liz Mohn und Xavier Bettel sind seit vielen Jahren verbunden. Beide waren noch im vergangenen März in Dortmund mit dem Steiger-Award ausgezeichnet worden. Im Jahr 2016 wurde Liz Mohn das Komturkreuz im Orden der Eichenlaubkrone des Großherzogtums Luxemburg durch Xavier Bettel verliehen. Mit der Auszeichnung würdigte das Großherzogtum Liz Mohns Verdienste um die Weiterführung und Vertiefung der Beziehungen zwischen dem Staat Luxemburg und Bertelsmann, die besonders durch die in Luxemburg gegründete RTL Group verkörpert würden.

Das Großherzogtum Luxemburg ist Sitz der zu Bertelsmann gehörenden RTL Group, dem führenden Entertainment-Konzern Europas, der Luxemburg ja schon im Namen trägt und 1924 im Großherzogtum gegründet worden war. Fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern heute von hier aus 61 Fernsehsender, 30 Radiostationen und TV-Produktionsstätten in aller Welt. Dazu kommen Multichannel-Networks, Video-on-Demand-Portale und eine Vielzahl von Websites und Mobile-Applikationen rund um das weltweite RTL-Angebot. Erst im vergangenen Jahr hat die Bertelsmann-Tochter ihren neuen Unternehmenssitz „RTL City“ offiziell eingeweiht. Auch bei den kürzlich vorgelegten Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2018 setzte die RTL Group ihre erfolgreiche Entwicklung fort. Das vierte Jahr in Folge stieg der Umsatz im ersten Halbjahr auf ein Rekordniveau von 3.046 Millionen Euro. Bertelsmann ist mit seinen Unternehmensbereichen RTL Group, Penguin Random House, Gruner + Jahr und BMG einer der größten Arbeitgeber in der Europäischen Kreativindustrie.

Bertelsmann Vorstandsvorsitzender Thomas Rabe hat sich gerade in den vergangenen Monaten verstärkt für einen fairen Wettbewerb in Europas Kreativindustrie eingesetzt.

„Kreative Leistungen müssen sich lohnen. Entsprechend vergüten wir unsere Produzenten, Autoren und Musiker fair – und setzen uns für ein starkes Urheberrecht ein, gerade auch in der digitalen Welt. Wenn beispielsweise Tech-Plattformen unsere kreativen Inhalte für ihre Reichweiten nutzen, sollte dies nicht ohne Vergütung möglich sein. Außerdem sollten sie dazu verpflichtet werden, aktiver gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen,“ so Rabe.