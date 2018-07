Lutz Strauch übernimmt Traineramt bei den Sandhasen

HSG Augustdorf/Hövelhof verpflichtet den erfahrenen Trainer für die kommende Saison

Augustdorf/Hövelhof. Ab sofort übernimmt der Bielefelder Lutz Strauch das Traineramt bei der 1. Herrenmannschaft der HSG Augustdorf/Hövelhof. Zuletzt trainierte er die Damenmannschaft der HSG Rietberg-Mastholte und schaffte mit dieser den Aufstieg in die Verbandsliga. Nach intensiver Suche konnte der Vorstand am Donnerstag der Mannschaft den neuen Trainer präsentieren.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Lutz Strauch einen erfahrenen Trainer gefunden haben“, freut sich die 1. Vorsitzende Selda Lutz. „Bereits nach einem ersten Treffen war uns klar, dass er der richtige Mann ist, um unseren Spielern in der 1. Herrenmannschaft neue Impulse in der kommenden Saison zu geben“, so die Vorsitzende weiter.

Lutz Strauch kann sowohl im Männer-, als auch im Frauenbereich nennenswerte Erfolge aufweisen. Neben dem bereits erwähnten Erfolg in Rietberg trainierte Strauch bereits den TV Verl (Damen-Oberliga) und den HT SF Senne (Aufstieg in die Verbandsliga). Stationen bei Männermannschaften waren unter anderem Steinhagen (Landesliga), Isselhorst (Aufstieg in die Landesliga) und Löhne (Landesliga). Aber auch im Lippischen ist Strauch kein Unbekannter. So schaffte er mit den Damen aus Oerlinghausen den Aufstieg in die Oberliga und trainierte die Herrenmannschaft der TG Lage (1995 – 1998 Bezirksliga und 2013 – 2014 Landesliga).

Lutz Strauch soll auch die Zusammenarbeit zwischen dem Jugend- und Seniorenbereich weiter fördern. Junge Spieler aus der A-Jugend-Verbandsligamannschaft sollen frühzeitig an den Seniorenbereich herangeführt werden und erste Spielpraxis sammeln. Zudem sollen die einzelnen Spieler noch stärker als bisher gefördert werden, damit ein tragfähiger Unterbau für die 1. Herrenmannschaft entsteht.

Der bisherige Trainer Dominik Kestner übernimmt ab der kommenden Saison das Amt des Teammanagers. „Wir sind Dominik sehr dankbar, dass er in den letzten Jahren die Herren übernommen hat“, so Selda Lutz. Mit Dominik Kestner erreichte die jetzige 1. Herrenmannschaft den Aufstieg in die Kreis- und in der folgenden Saison in die Bezirksliga.