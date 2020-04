Lügder Osterräderlauf geht 2020 online

Am Ostersonntag um 21 Uhr rollen die Räder in den sozialen Medien

Lügde. Ostersonntag ohne den Osterräderlauf: Für den Lügder Dechenverein, der die Traditionsveranstaltung ausrichtet, ist das unvorstellbar. Jahr für Jahr sind Tausende von Menschen dabei, wenn sechs brennende Riesenräder vom Lügder Osterberg ins Tal der Emmer rollen. Weil das 2020 nicht möglich ist, geht der Räderlauf online – und zwar um Punkt 21 Uhr am Ostersonntag, den 12. April:

Die Osterräderlauf-Kanäle bei Youtube, Facebook und Instagram zeigen einen Film, der kurzfristig für die Osternacht 2020 gedreht wurde. Er enthält Bilder des Räderlaufs 2019 und aktuelles Material, mit dem die Dechen ein Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft setzen wollen. Sichtbare und hörbare Signale des Räderlaufs wird es in Lügde auch geben: Wie immer um 21 Uhr läuten die Kirchenglocken von St. Marien und das Osterkreuz leuchtet in die Nacht. Vielleicht geht auch ein Wunsch der Dechen in Erfüllung: Die Lügder singen an ihren Fenstern mit, wenn zum Ende des Films das Dechenlied (mit Untertiteln) angestimmt wird. „Nicht einmal während des zweiten Weltkrieges fiel der Osterräderlauf aus“, erzählt Uwe Stumpe, der erste Vorsitzende des Osterdechenvereins. „Gerade in schwierigen Zeit geben Traditionen Halt. Deshalb war es für uns undenkbar, dass die Osterräder 2020 nicht rollen.“ Natürlich sei der Online-Lauf kein Ersatz für den echten Räderlauf. Den soll es im Jahr 2021 wieder geben – und zwar so, wie man ihn seit Jahrhunderten kennt. Für die Identität der Kleinstadt Lügde in Ostwestfalen spielt der Osterräderlauf eine große Rolle. Unter anderem deshalb nahm ihn die UNESCO 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands auf.

Social-Media-Kanäle am Abend des Ostersonntags: Auf welcher Social-Media-Plattform man am Ostersonntag dabei sein möchte, bleibt der persönlichen Vorliebe überlassen. Auf Youtube wird der Film in den Kanal „Osterraederlauf Luegde“ eingestellt. Auf Facebook findet man den Beitrag ebenfalls unter „Osterraederlauf Luegde“. Auf Instagram wird er im Kanal“ osterraederlauf_luegde“ geteilt. Für alle Kanäle gilt: Der Osterräderlauf 2020 geht am Ostersonntag um punkt 21 Uhr live. Osterdechen-Lied verbindet Verein und Lügder Bürger. Das Dechenlied, das im Film und vielleicht auch von den Lügder Bürgern angestimmt wird, schrieb der Lügder Otto Vesting im Jahr 1929. Für die Dechen hat es einen großen emotionalen Wert. Im Dechenhochamt, das jedes Jahr am Ostermontag in der Lügder Kilianskirche stattfindet, spielt es eine zentrale Rolle. Den Text kann man auf der Website des Osterräderlaufs https://www.osterraederlauf.de/dechenlied.html nachlesen:

Seht da den hohen Osterberg, Auf dem die Dechen hausen. Des Abends, wenn es dunkel wird, Die Räder runter laufen. Hebt Eure Häupter froh empor. Und singet mit dem Dechenchor: „Triumph der alten Sitte.“ So war’s wohl schon vor tausend JahrBei unsern alten Vätern. Das Feuerrad, es galt fürwahr. Hier zu der Sonnenwende. Sie waren Heiden dazumal, Drum riefen Sie die Ostera Um ihren Segen an!Da wir alle Christen sind,und diese Sitte pflegen, So flehn am ersten Ostertag. Wir auch um Gottes Segen. Die Feuerräder laufen dann Vom Berge ins Mariental Es sind die „Osterräder“!

Über den Osterräderlauf in Lügde und den Osterdechenverein e.V.

Der Osterräderlauf im ostwestfälischen Lügde ist eine Traditionsveranstaltung mit langer Geschichte. Jahr für Jahr sind rund 20.000 Menschen dabei, wenn in der Nacht des Ostersonntags brennende, mit Roggenstroh gestopfte Radriesen in das Tal der Emmer rollen. 1743 wird der Brauch in Lügde erstmals schriftlich erwähnt. Ausrichter der alten Tradition ist der Osterdechenverein Lügde e.V. Er zählt circa 600 Mitglieder, die über das ganze Jahr für den Fortbestand des Osterräderlaufs aktiv sind: von Anbau und Ernte des historischen Roggens über die Pflege der alten Landmaschinen bis hin zur Vorbereitung der Räder und des Geländes für den Lauf. Stadt und Bürger identifizieren sich stark mit dem Osterräderlauf. Unter anderem aus diesem Grund nahm die UNESCO den Lauf 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland auf. Zum Immateriellen Kulturerbe Nordrhein-Westfalens gehört der Osterräderlauf bereits seit 2014.

Informationen über den Osterräderlauf, den Dechenverein und die Stadt Lügde

Website des Dechenvereins: www.osterraederlauf.de

Website der Stadt Lügde: www.luegde.de

Touristeninformation Lügde: 0 52 81 – 77 08 70, touristinfo@luegde.de