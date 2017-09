Lübbecker Kulturmeile mit besonderer Atmosphäre

Lübbecke. Der erste „Abend der Künste“ verwandelt die Lübbecker Innenstadt am Freitag, 29. September von 18 bis 22 Uhr in einen Kulturraum voller Abwechslung, mit vielen Livedarbietungen und zahlreichen kleinen Überraschungen. Der Reiz dieses besonderen Abends liegt in der Vielfalt des Angebots.

Mit Live-Musik, Karikaturen zeichnen, Pantomime, Stelzenläufern, Ausstellungen von heimischen Bildhauern und Malern, Live Airbrushing und verschiedenen Handwerksvorführungen wird die Innenstadt zur großen Bühne. Dazu laden verlängerte Öffnungszeiten der Geschäfte bis 22 Uhr zum entspannten Shopping ein. Zum Abschluss erwartet die Besucher ein bezaubernd es Feuertheater auf dem Lübbecker Marktplatz.

Physikalist und Tiefseeforscher Doktor Jonathan Lazarus berichtet im Steam Punk Stil über erstaunliche Experimente. Im viktorianischen Look verzaubert er die Besucher mit Spiel, Spaß und Magie. Die Skulpturenausstellungen der heimischen Bildhauer Rainer Ern und Gerd Müller werden durch Geigen- und Saxophonklänge von Justus Varvaras beziehungsweise Kai Niedermeier in Szene gesetzt. Rhythmische Klänge von Rock, Pop und Jazz bis Folk und Country an immer wieder wechselnden Orten sorgen für eine stimmungsvolle musikalische Untermalung beim Bummeln über die Lübbecker Flaniermeile.

​Abgerundet wird das Kulturerlebnis durch kleine Leckereien und Getränke, die an den Ständen in der Scharrnstraße, der Bäckerstraße, der Langen Straße und auf dem Marktplatz angeboten werden. Zum Abschluss des Abends inszeniert „Flamma Scaena“ gegen 22.15 Uhr auf dem Marktplatz ihr neues Feuertheaterstück „Die Waldkinder“, in dem sich Teleri und Valerian auf eine abenteuerliche Re ise durch den Wald begeben, bei der sie bald vor einer großen Prüfung stehen.

BUZ: Doktor Jonathan Lazarus

Foto: Stadt Lübbecke