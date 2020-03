Ludwig-Erhard-Berufskolleg wird vorsichtshalber geschlossen (Stand 8.03.)

Paderborn. Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn wird vorsorglich ab Montag, 9. März, geschlossen. Eine Familienangehörige einer Person, die vom Kreisgesundheitsamt als ein Verdachtsfall auf eine Corona-Virus-Infektion eingestuft worden ist, besucht das Berufskolleg. Um die Übertragungskette frühzeitig zu stoppen, wird das Berufskolleg so lange vorsorglich geschlossen, bis die Ergebnisse der Testungen vorliegen. Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, da die Familienangehörige nur einen Tag, seit Kontakt mit dem Verdachtsfall, in der Schule war.

Aus diesem Grunde hält es das Kreisgesundheitsamt trotz der Campussituation für ausreichend, das Ludwig-Erhard-Berufskolleg vorsorglich zu schließen. Die gesamte Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne.