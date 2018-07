Vom 19. Juli bis zum 9. September mischen die „Lovely Bastards and friends“ das GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen so richtig auf und sorgen für einen kochenden Saal – trotz Klimaanlage.

Bad Oeynhausen. Sie kommen daher wie die artistisch-moderne Varieté-Ausgabe des legendären Rat Packs: Andreas Wessels, Aron Eloy und Daniel Reinsberg. Den drei Vollblut Entertainern steht ein Trio kongenialer Live-Musiker zur Seite. Dieses herrliche Line-Up wird aufgemischt durch das Auftauchen zweier fabelhafter Artisten und einer hinreißenden Violinistin, die mit akrobatischem Können, Charme und musikalischer Hingabe zu überzeugen wissen. Hier steht ein international erprobtes Ensemble auf der Bühne, das durch die Live-Musik-Begleitung eine extra Note verliehen bekommt – im wahrsten Sinne des Wortes. Unterhaltung ist das Spiel und Gewinner ist das Publikum.

Showtime ist immer donnerstags bis sonntags. Tickets gibt es ab 25 Euro unter

(05731) 7448 0 oder unter variete.de.

Das Ensemble:

Andreas Wessels: Trickster, Jonglage & Comedy

Daniel Reinsberg: Moderation, Comedy & Bauchreden

Aron Eloy: Gesang & Comedy

Holger Dieffendahl: Piano & Keyboard

Andy Winter: Schlagzeug

Stefan Tastic / Jimmy Fields: Gitarre

Duo eMotion: Duo Trapez

Pierre A. Chastang: Cyr

Morgane Tisserand: Hula Hoop

Sonja Firker: Violine