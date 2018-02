Losglück für gleich zwei Restaurant-Managerinnen

Bei einem Wettbewerb der McDonald’s Deutschland LLC haben zwei Restaurant-Managerinnen aus dem Team von Franchise-Partner Arndt Heiderich eine Reise nach Orlando gewonnen

Bielefeld. Seit mehreren Jahren veranstaltet McDonald’s Deutschland einen internen Wettbewerb, bei denen die Teams in den Restaurants besondere Preise gewinnen können. Dies können unter anderem limitierte Editionen von Coca-Cola Gläsern sein, Einkaufsgutscheine, Crewparties usw. Highlight und Hauptpreise sind dabei jedes Jahr Reisen in die USA. Von mehr als eintausend teilnehmenden Restaurants landen lediglich die Top-Performer mit Ihren Losen im Lostopf. Je mehr Punkte im Wettbewerb gesammelt wurden, umso mehr Lose erhält ein Restaurant. Am Ende gehört jedoch immer etwas Glück dazu. „Dass hier gleich zwei Kolleginnen aus meinem Team gewinnen, ist natürlich klasse!“, freut sich Arndt Heiderich über das Losglück.

Für die beiden Restaurant-Managerinnen geht es im April diesen Jahres nach Orlando in Florida. Dabei wird die gesamte Reise inklusive aller Programmpunkte komplett von McDonald’s Deutschland organisiert. „Für jeden der Ketchup im Blut hat, wie wir sagen, ein absolut unvergessliches Erlebnis. Natürlich haben viele Programmpunkte direkten Bezug zu McDonald’s. Und sie erlauben Einblicke in die McDonald’s Welt, die nur ganz Wenige erhalten.“, so Heiderich.

Bereits 2017 durfte sich ein Restaurant-Manager aus dem Team von McDonald’s Heiderich über eine Reise nach Chicago freuen.