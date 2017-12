„Löwenmama“ verteilt Weihnachtsgeschenke an kranke Kinder

Höxter. Als Löwenmama Susanne Saage durch die Tür des Krankenhauszimmers von Dominik tritt, geht ein Strahlen über das Gesicht des fünfjährigen Jungen. Die Löwenmama hat Geschenke für Dominik unterm Arm. Seit ihr eigener Sohn an Leukämie erkrankte und sie lange Krankenhausaufenthalte auch über Weihnachten überstehen musste, ist die 52-Jährige unterwegs, um kranken Kindern, aber auch ihren Eltern und Geschwistern, eine Freude zu machen. „Ich weiß, wie jede Mutter sich hier fühlt und dass jede Mutter froh ist über eine Ablenkung und ein Lächeln im Gesicht ihres Kindes.“

Den Namen „Löwenmama“ bekam Susanne Saage in der Uniklinik Göttingen, weil sie um ihren Sohn kämpfte wie eine Löwin. Moritz ist inzwischen 17 Jahre alt – und gesund. „Ich durfte meinen Sohn behalten und dafür bin ich mein Leben lang dankbar und will etwas zurückgeben.“ Seit 16 Jahren kommt Susanne Saage deshalb mit Geschenken ins Klinikum Weser-Egge – und in viele weitere Kinderkliniken bundesweit.

Die Kinder dürfen Wunschzettel schreiben, Susanne Saage stellt dann in Geschäften vor Ort einen Gabentisch zusammen und Kunden können sich an der Weihnachtsaktion beteiligen, indem sie die Geschenke kaufen.

Für den kleinen Dominik ist der Besuch von Susanne Saage der Höhepunkt des Tages. Der Kleine ist wegen des Verdachts auf eine Blinddarmentzündung im Krankenhaus, er hat sich eine Murmelbahn gewünscht. Susanne Saage nimmt sich Zeit, um mit ihm zu plaudern und die Überraschung auszupacken. „Was ich dabei zurückbekomme – die Freude und die Dankbarkeit – das kann man gar nicht in Worte fassen“, sagt Susanne Saage