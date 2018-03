Liz Mohn mit „Steiger Award 2018“ in der Kategorie Charity geehrt

Dortmund/Gütersloh. Liz Mohn, Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, ist am Samstag in der Dortmunder Zeche Hansemann mit dem „Steiger Award 2018“ in der Kategorie Charity ausgezeichnet worden. Damit wurde das gesellschaftliche Engagement von Liz Mohn geehrt, das vor allem die Gründung der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe vor nunmehr 25 Jahren sowie mehrere Initiativen für Toleranz und Verständigung durch Musik umfasst. In ihrer Laudatio erklärte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen: „Ich erlebe seit vielen Jahren, wie sich Liz Mohn mit viel Herzblut für soziale Projekte engagiert. Ob als Präsidentin der Deutschen Schlaganfall-Hilfe oder mit ihrem Engagement für ihre Kultur- und Musikstiftung: Liz Mohn setzt ihre starken Ideen mit Begeisterung und Elan in die Tat um. Damit ist sie für uns alle ein Vorbild.“

Der „Steiger Award“ ist aus einer Privatinitiative entstanden und lehnt sich an die Tugenden des Bergmanns an: Geehrt werden Menschen, die in ihrem Handeln und Denken Geradlinigkeit, Offenheit und Toleranz beweisen, sich auf ihrem Weg nicht beirren lassen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Frühere Preisträger in der Kategorie Charity waren unter anderem Königin Silvia von Schweden, Christel und Rupert Neudeck, Eva Luise Köhler oder Königin Sofia von Spanien.

Liz Mohn verdeutlichte in ihrer Dankesrede, dass sie den „Steiger Award“ nicht nur als Zeichen der Anerkennung verstehe, sondern auch als „persönliche Verantwortung, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen“. So habe die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in den vergangenen 25 Jahren maßgeblich dazu beitragen, den Schlaganfall ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. „Heute ist das Wissen um die Vorsorge und das richtige Verhalten im Notfall weit verbreitet“, betonte Liz Mohn. „Immer mehr Menschen überleben einen Schlaganfall, auch weil wir in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aus mehr als 300 spezialisierten Schlaganfall Stationen mit aufgebaut haben.“

Liz Mohn rief vor 30 Jahren den Internationalen Gesangswettbewerb NEUE STIMMEN ins Leben, den sie seither als Präsidentin leitet. Der Wettbewerb hat sich in dieser Zeit einen Namen als Talentbörse und Karriere-Sprungbrett für junge Opernsängerinnen und -sänger aus aller Welt gemacht. 2005 gründete Liz Mohn die gemeinnützige Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung, um der Bedeutung von Kultur und Musik für die Gesellschaft und Persönlichkeitsentwicklung noch stärker gerecht zu werden. Sie setzt mit ihrer Stiftung auf die verbindende Wirkung von Musik und fördert vor allem das Miteinander von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen.

Liz Mohn hat es sich zeitlebens zur Aufgabe gemacht, Menschen zu verbinden, Brücken zu bauen und das Verständnis zwischen Völkern, Kulturen und Religionen zu fördern – in Begegnungen mit Vertretern aller gesellschaftlichen Bereiche, in Projekten der Bertelsmann Stiftung und mit Dialogveranstaltungen innerhalb und außerhalb Europas.

