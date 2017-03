Kreis Lippe. Die Lippische Landes-Zeitung ist die älteste noch erscheinende Tageszeitung Nordrhein-Westfalens. Schon vor 250 Jahren, am 7. Februar 1767, erschien die erste Ausgabe des Vorläufers, der Lippischen Intelligenzblätter. Grund genug, dem Vierteljahrtausend bewegte Zeitungsgeschichte eine Ausstellung zu widmen. 30 ausgewählte Titelseiten dokumentieren markante Momente und zeigen, wie sich Zeitung, Medien (und die Region Lippe) gewandelt haben. Zur Eröffnung am Donnerstag, 16. März um 18 Uhr geben Michael Dahl (LZ) und Joachim Eberhardt (Landesbibliothek) eine Einführung in die Ausstellung.

Dazu laden LZ und Landesbibliothek herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist dann bis zum 24. Mai in den Räumen der Lippischen Landesbibliothek / Theologischen Bibliothek und Mediothek zu sehen.