Lipper qualifizieren sich für DM

Kreis Lippe. Die Indiaca-Spieler des CVJM Pivitsheide qualifizierten sich am vergangenen Wochenende für die Deutschen Meisterschaften im Mai. Die Lipper belegten bei den Norddeutschen Meisterschaften in Großbeeren nähe Berlin sowohl in der Herren- als auch in der Mixed-Konkurrenz jeweils den dritten Platz. Damit wurde das Ziel erreicht und die Teilnahme an der DM gesichert.

Pivitsheide wechselte an beiden Tagen gut durch, so dass alle mitgereisten Spielerinnen und Spieler ausreichend Spielanteile bekamen. Leider waren im Vergleich zu den letzten Jahren weniger Mannschaften angereist, besonders die Herrenkonkurrenz verlor dadurch ein wenig an Spannung. Trotzdem war es ein tolles Wochenende, das neben dem Erreichen der DM-Qualifikation besonders durch Spaß innerhalb und zwischen den Vereinen geprägt war. Nun geht es voller Vorfreude in die Vorbereitung der Deutschen Meisterschaften.